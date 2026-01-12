Incidentas „Auksiniuose gaubliuose“: užkulisiuose kilo gaisras

Užkulisių spaudos zonoje netikėtai įsiplieskė gaisras – užsidegė kilimas, o patalpoje greitai pasklido dūmai. Laimei, situacija buvo suvaldyta operatyviai ir didesnės nelaimės pavyko išvengti.
Apie incidentą socialiniame tinkle „X“ pranešė žurnalistas Chris Gardner, paviešinęs ir vaizdo įrašą iš įvykio vietos. Pasak jo, gaisras kilo dėl nelaimingo atsitikimo – aptarnaujančio personalo narys netyčia apvertė indelį su degiu kuru, kuris buvo naudojamas maistui šildyti.
„Krizė suvaldyta „Auksinių gaublių“ užkulisių spaudos kambaryje – aptarnavimo personalas netyčia nuvertė kavos laikiklį, o po juo buvęs sterno kuras užsidegė. Trumpą akimirką degė kilimas, dūmai kilo aplink užuolaidas. Laimei, viskas buvo greitai užgesinta. Oho!“ – rašė C. Gardner socialiniame tinkle „X“.
Vis dėlto ugnis buvo greitai užgesinta, ir, panašu, žmonės per incidentą nenukentėjo.
