2026-01-12 12:06 klaipeda.diena.lt inf.

Magistraliniame kelyje A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda), važiuojant link uostamiesčio, netoli Dauparų kaimo, šalikelėje dega lengvasis automobilis.

Magistraliniame kelyje Vilnius–Klaipėda dega automobilis / „Facebook“ paskyros „Reidas TV“ nuotr.

Pirmadienį, sausio 12 d., magistraliniame kelyje A1, važiuojant link Klaipėdos, netoli Dauparų, šalikelėje, užfiksuotas atvira liepsna degantis lengvasis automobilis.

Papildysime policijos ir ugniagesių komentaru.

