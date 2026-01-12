 „Auksiniai gaubliai 2026“: ryškiausi įvaizdžiai ir didieji vakaro laimėtojai

„Auksiniai gaubliai 2026“: ryškiausi įvaizdžiai ir didieji vakaro laimėtojai

2026-01-12 10:10
Parengė Brigita Juodelytė

Sekmadienį, sausio 11-ąją, Los Andžele, legendiniame viešbutyje „Beverly Hilton“, įvyko „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija. 83-iuosius apdovanojimus šiemet vedė komikė Nikki Glaser, skelbia people.com.

Miley Cyrus Ariana Grande Selena Gomez Teyana Taylor Jennifer Lawrence Jennifer Lopez Lee Byung-hun Leonardo DiCaprio

Vos prieš savaitę startavus raudonojo kilimo sezonui, žvaigždės šį vakarą pakėlė kartelę dar aukščiau – 2026-ųjų „Auksinių gaublių“ įvaizdžiai buvo itin drąsūs, ryškūs ir demonstratyvūs. Tai buvo vakaras, kai mada tapo pareiškimu.

Tokios garsenybės kaip Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence ir Teyana Taylor akivaizdžiai „suprato užduotį“ ir atvyko pasiruošusios pavergti fotografų dėmesį.

Ryškiausi vakaro įvaizdžiai

Jennifer Lopez

Renginio vedėja ir pristatytoja beveik pavogė visą šou – ji vilkėjo archyvinę 2003 m. „Jean Louis Scherrer Haute Couture“ suknelę, pabrėžusią figūrą ir pilvo presą.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez / Scanpix nuotr.

Jennifer Lawrence

Už vaidmenį filme „Die My Love“ nominuota aktorė pasirinko pusiau permatomą „Givenchy“ suknelę su blizgučiais, gėlių siuvinėjimu ir dekoruotu bomber stiliaus švarku.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence / Scanpix nuotr.

Teyana Taylor

Filmo „One Battle After Another“ nominantė išsiskyrė vienu drąsiausių vakaro pasirinkimų – blizgančia, figūrą išryškinančia suknele, kurią papildė „Tiffany & Co.“ papuošalai.

Teyana Taylor
Teyana Taylor / Scanpix nuotr.

Selena Gomez

Serialo „Only Murders in the Building“ žvaigždė spindėjo pagal užsakymą sukurta „Chanel“ aksomine suknele, puošta rankų darbo baltomis gėlėmis. Suknelės kūrimas truko net 323 valandas.

Selena Gomez
Selena Gomez / Scanpix nuotr.

Ariana Grande

Miuziklo „Wicked: For Good“ nominantė Ariana Grande prikaustė dėmesį vilkėdama „Vivienne Westwood Couture“ drapiruotą suknelę su juodo aksomo kaspinu. Įvaizdį ji papildė aukšta, nostalgiška arklio uodega, kuri tapo vienu labiausiai aptarinėjamų vakaro stiliaus akcentų.

Ariana Grande
Ariana Grande / Scanpix nuotr.

Miley Cyrus

Dainininkė pasirinko juodą iki žemės siekiančią blizgučių suknelę su dramatiškomis rankovių detalėmis ir prabangiais deimantiniais papuošalais.

Miley Cyrus
Miley Cyrus / Scanpix nuotr.

Ceremoniją JAV transliavo CBS, o žiūrovai taip pat galėjo ją stebėti per „Paramount+“.

Pagrindinių kategorijų laimėtojai

Televizija:

  • Geriausias serialas – miuziklas arba komedija: „The Studio“;

  • Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius: Seth Rogen („The Studio“);

  • Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė: Jean Smart („Hacks“);

  • Geriausias draminis serialas: „The Pitt“;

  • Geriausias dramos aktorius: Noah Wyle („The Pitt“);

  • Geriausia dramos aktorė: Rhea Seehorn („Pluribus“);

  • Geriausias ribotas serialas arba TV filmas: „Adolescence“;

  • Geriausias riboto serialo arba TV filmo aktorius: Stephen Graham („Adolescence“);

  • Geriausia riboto serialo arba TV filmo aktorė: Michelle Williams („Dying for Sex“).

Kinas:

  • Geriausias miuziklas arba komedija: „One Battle After Another“;

  • Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius: Timothée Chalamet („Marty Supreme“);

  • Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė: Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“);

  • Geriausia drama: „Hamnet“;

  • Geriausias dramos aktorius: Wagner Moura („Slaptasis agentas“);

  • Geriausia dramos aktorė: Jessie Buckley („Hamnet“);

  • Geriausias antrojo plano aktorius: Stellan Skarsgård („Sentimental Value“);

  • Geriausia antrojo plano aktorė: Teyana Taylor („One Battle After Another“);

  • Geriausias režisierius: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“);

  • Geriausias scenarijus: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“);

  • Geriausias filmas ne anglų kalba: „Slaptasis agentas“ (Brazilija);

  • Geriausi pasiekimai kinematografo srityje ir bilietų kasose: „Sinners“;

  • Geriausias animacinis filmas: „KPop Demon Hunters“.

