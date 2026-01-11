„Mūšis po mūšio“ į „Auksinius gaublius“ žengia kaip favoritas

Devynias nominacijas surinkusi juosta atrodo kaip neabejotina pretendentė laimėti geriausios komedijos ar miuziklo apdovanojimą.
„Matome tikrą šluojamą ir galingą jėgą tame filme“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Deadline“ apdovanojimų apžvalgininkas ir vyriausiasis kritikas Pete'as Hammondas (Pitas Hamondas).
Paulo Thomas Andersono (Polo Tomo Andersono) trilerio centre – senstantis revoliucionierius, kurį suvaidino Leonardo DiCaprio (Leonardas Dikaprijas) ir jo paauglė dukra, kurios vaidmenį sukūrė Chase Infiniti (Čeis Infiniti). Juostoje, be kita ko, vaizduojami smurtingi kairieji radikalai, imigracijos reidai ir baltųjų viršenybės šalininkai.
Daugelis kritikų ir ekspertų gyrė šį filmą kaip puikiai atspindintį šiuos laikus, kai Jungtinės Valstijos yra giliai susiskaldžiusios.
L. DiCaprio dėl geriausio aktoriaus apdovanojimo „Auksiniuose gaubliuose“, kartais pavadinamuose „Oskarų“ pranašais, varžysis su Timothee Chalamet (Timočiu Šalamė), kuris į šeštąjį dešimtmetį nukeliančiame filme „Didysis Martis“ (Marty Supreme) vaidina didelių ambicijų apimtą stalo teniso čempioną.
„Leonardo DiCaprio labai padėtų pergalė „Gaubliuose“. Tai idealus momentas sustabdyti Timothee Chalamet pagreitį prieš „Oskarus“, – sakė P. Hammondas.
Teyana Taylor (Tejana Teilor), kuri vaidina drasią kairuolišką revoliucionierę, galėtų padėti „Mūšiui po mūšio“ šluoti apdovanojimus, jei jai pavyktų gauti geriausios antraplanės aktorės prizą.
Tačiau jai konkurenciją sudaro Amy Madigan (Eimi Madigan), nominuota už piktadarės vaidmenį siaubo filme „Išnykimo valanda“ (Weapons), ir Ariana Grande (Ariana Grandė), įkūnijusi Glindą dideliame hite „Piktoji. Antroji dalis“ (Wicked: For Good).
„Nusidėjėliai“ prieš „Hamnetą“
„Auksiniai gaubliai“ teikia atskirus apdovanojimus dramų ir komedijų ar miuziklų kategorijose – tai praplečia žvaigždžių lauką ir didina įtampą.
Manoma, kad Ryano Cooglerio (Rajano Kuglerio) siaubo filmas „Nusidėjėliai“ (Sinners) apie segregaciją Amerikos Pietuose praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje bus didžiausias juostos „Mūšis po mūšio“ konkurentas „Oskaruose“.
Tačiau „Auksiniuose gaubliuose“ jie varžosi skirtingose kategorijose.
„Nusidėjėliai“ nustebino kino mėgėjus eklektišku vampyrų, politikos, rasinių santykių ir bliuzo muzikos deriniu.
Tai lyderis geriausio draminio filmo kategorijoje „Auksiniuose gaubliuose“. Joje taip pat nominuotas „Hamnetas“, kuriame Paulas Mescalis (Polas Meskalis) vaidina Williamą Shakespeare'ą (Viljamą Šekspyrą), o Jessie Buckley (Džesi Bakli) – jo sielvartaujančią žmoną, kai jiedu susiduria su sūnelio mirtimi.
„Sentimentali vertė“ (Sentimental Value), norvegų šeimos drama su Stellanu Skarsgardu (Stelanu Skarsgordu) turi aštuonias nominacijas ir taip pat sutinkama kaip rimtas pretendentas.
„Nusidėjėlių“ pergalė „būtų tikrų pokyčių ženklas“, sakė P. Hammondas, pažymėdamas, kad praeityje nugalėtojus renkantys industrijos atstovai „niekada nebuvo taip susidomėję juodaodžių istorijomis“.
J. Buckley yra favoritė gauti geriausios dramos aktorės apdovanojimą.
„Auksiniai gaubliai“ išgyveno krizės laikotarpį po „Los Angeles Times“ 2021 metais atskleistos informacijos, kad apdovanojimų balsavimo organas – Holivudo užsienio spaudos asociacija – neturėjo juodaodžių narių.
Dabar, atėjus naujiems savininkams ir išformavus HFPA, įtrauktas platesnis užsienio kritikų tinklas nugalėtojams išrinkti.
„Šie nauji rinkikai mažiau domisi filmais, kurie uždirba daug pinigų kino teatruose, ir labiau domisi tarptautiniais filmais, kurie sulaukia didelio pripažinimo Kanuose ir Venecijoje“, – paaiškino P. Hammondas.
Prizas J. Panahi?
Vienas iš tokių filmų yra brazilų trileris „Slaptasis agentas“ (The Secret Agent), o pagrindinis aktorius Wagneris Moura (Vagneris Mura) yra favoritas laimėti geriausio draminio aktoriaus apdovanojimą, teigia apdovanojimų prognozių svetainė „Gold Derby“.
S. Skarsgardas, Holivudo senbuvis, gali būti, namo parsineš geriausio antraplanio aktoriaus apdovanojimą.
„Slaptasis agentas“ ir „Sentimentali vertė“ varžysis dėl „Auksinio gaublio“ už geriausią filmą ne anglų kalba su iraniečių disidento režisieriaus Jafaro Panahi (Džafaro Panahio) „Tai buvo tik atsitiktinumas“ (It Was Just An Accident).
„Gaubliai gali norėti padaryti pareiškimą ir skirti jam šį prizą“, – apie J. Panahi sakė P. Hammondas.
„Auksiniai gaubliai“ taip pat pagerbia geriausius televizijos serialus, tarp kurių pirmauja stilinga satyra apie turtus ir veidmainystę „Baltasis lotosas“ (The White Lotus), mokslinės fantastikos trileris biure „Atskyrimas“ (Severance) ir įtaigi paaugliška žmogžudystės drama „Paauglystė“ (Adolescence).
83-iuosius „Auksinius gaublius“ vėl ves komikė Nikki Glaser (Niki Gleizer).
Naujausi komentarai