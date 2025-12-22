Šokėjas Kandelis nuteistas dėl išpuolio kelyje

Subendrinus su anksčiau skirta bausme už kitą šiemet įvykdytą nusikaltimą jam skirtas 1 metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimas. Per visą bausmės laikotarpį jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, turės dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Pasak teismo atstovės Ingos Ramanauskaitės, nuteistajam teismas išaiškino, kad be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos A. Kandelis negalės keisti gyvenamosios vietos, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.
Šis nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Šokėjas kaltę pripažino ir prašė perduoti jį laiduotojos gyvenimo draugės Donaldos Simonovienės atsakomybei, tačiau prokuroras su šiuo siūlymu nesutiko, nes A. Kandelis per trumpą laiką – maždaug per 15 dienų – įvykdė du smurtinius nusikaltimus.
Savo ruožtu A. Kandelis tikina, kad koreguoja savo elgesį, lankosi pas psichologus, tą patvirtino ir teisme apklausta jo gyvenimo draugė.
Nuosprendyje rašoma, kad A. Kandelis ne visada yra linkęs paisyti įstatymo reikalavimų, netgi juos sąmoningai ignoruoja, nevertina galimų pasekmių, yra joms abejingas, todėl perduoti laiduotojai ir atleisti jį nuo bausmės nėra galimybės.
Baudžiamosios bylos duomenimis, balandžio 30 dienos rytą vairuodamas automobilį BMW, A. Kandelis, įtariama, aplenkė kito eismo dalyvio transporto priemonę ir užblokavo jai kelią.
Įtariama, kad A. Kandelis, išlipęs iš savo automobilio, nukentėjusiojo atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, apgadino jo automobilio kėbulą – priekines dureles, šoninį veidrodėlį. Manoma, kad A. Kandelis vieną kartą ranka bandė suduoti nukentėjusiam vyrui į veido sritį, tačiau pastarasis smūgio išvengė.
Nukentėjusiajam A. Kandelis turės sumokėti 500 eurų neturtinės žalos, taip pat sumokėti 1 100 eurų siekiančias advokato padėjėjos atstovavimo išlaidas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
A. Kandelis 2003 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu.
