Stotelėje – pusamžių vyrų muštynės

Pasidomėjome, kas galėjo nutikti minėtoje vietoje.
Kauno policijos atstovai paminėjo, kad 15.21 val. Vytauto g., kurioje ir yra Griunvaldo viešojo transporto stotelė, užfiksuotas eismo įvykis. Susidūrė troleibusas ir lengvasis automobilis.
Kiek vėliau šioje vietoje įvyko muštynės. Kauno policijos budėtojas nurodė, kad šie įvykiai nesusiję. Anot jo, besimušančius du vyrus pastebėjo pro šalį važiavę pareigūnai ir sustojo jų išskirti. Vyrai buvo gerokai įsiaudrinę, jie abu dėl viešosios tvarkos pažeidimo pristatyti į komisariatą. Vienam penkiasdešimt metų, kitas – dešimtmečiu jaunesnis.
Vieną mušeikų planuojama paleisti, dėl kito dar sprendžiama. Jis, net ir pabendravęs su pareigūnais, elgėsi agresyviai.
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