Sukčiai įtikino senjorę parduoti butą

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį į Kauno policijos pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1948 m.), kuri pareiškė, kad gegužės 18 d. apie 11 val. Kaune, namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.
Anot moters, jie prisistatė užsienio įmonės atstovais, teigė, kad neva reikia atsiimti investicinius vienetus, įtikino parduoti butą ir apgaulės būdu išviliojo 92 tūkst. eurų.
Kaip pranešė policija, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1965 m.) pranešimas, kad gegužę Vilniuje, namuose, paieškos sistemoje „Google“ rado skelbimą investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Moteris nurodė atlikusi pinigų pervedimą ir vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu išviliota 50 tūkst. eurų.
Nuo sukčių galimai nukentėjo dar viena vilnietė. Ketvirtadienį Vilniuje moteriai (gim. 1975 m.) bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir, suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuoti 9 949 eurai.
Utenos policija pranešė, kad ketvirtadienį gautas moters (gim. 1968 m.) pareiškimas, jog laikotarpiu nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 7 d. iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu pervesti 3 564 eurai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
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