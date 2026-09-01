Susidūrė lengvasis ir krovininis automobiliai: buvo prispausta moteris

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 21.15 val. gautas pranešimas, kad Garliavos apylinkių seniūnijoje, Ražiškių kaime, Rokų plente, susidūrė lengvasis ir krovininis automobiliai. Pranešta, kad prispausta moteris, ji skundžiasi galvos skausmu.
Anot ugniagesių, buvo susidūrę „Scania“ ir „Škoda Fabia“ automobiliai. Iš pastarojo automobilio negalėjo išlipti vairuotoja.
„Gelbėjimo įranga moteris išlaisvinta, uždėtas kaklo įtvaras, paguldyta ant neštuvų ir sąmoninga perduota medikams. Nušluota ir nuplauta važiuojamoji kelio dalis“, – rašoma ugniagesių paros įvykių suvestinėje.
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