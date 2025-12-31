Šventės virto pelenais: gaisras pasiglemžė daugiavaikės šeimos namus

Ten, kur dar visai neseniai skambėjo vaikų juokas ir kvepėjo šventėmis, dabar – suodžiai ir tyla. Gruodžio 23-iosios vakarą, prieš pat Kūčias, Piliuonoje, Glinskų šeimos namuose kilo gaisras. Ugnis įsiplieskė rūsyje. Vyras įtaria, kad ją galėjo sukelti iš židinio iššokusi žarija. Labiausiai nukentėjo vaikų kambarys – tarp nuodėgulių liko gulėti apdegusios pasakos ir mažųjų knygelės.
„Tai buvo vaikų žaidimų ir sportavimo patalpa – knygos, užduotys, vadovėliai, visas vaikų žaidimų kambarys“, – pasakojo šeimos tėvas Ričardas Glinskas.
Likus vos kelioms akimirkoms iki nelaimės visi septyni šeimos nariai, iš kurių net penki yra vaikai, buvo pakilę į pirmą aukštą, tad, laimei, nė vienas nenukentėjo. Vyras dar bandė savomis rankomis sutramdyti liepsnas.
„Degė į viršų. Spėjau atbėgti, gesintuvai buvo už durų. Tris gesintuvus supurškiau, uždariau visas duris ir išbėgau į lauką. Kai atvažiavo gaisrinė – langai sprogo“, – pasakojo R. Glinskas.
Tačiau ugnis buvo nebevaldoma – iššūkis užgesinti rūsį teko ir ugniagesiams.
„Pro duris su kvėpavimo aparatais jie ėjo tiesiai į degančią ugnį. Kaip iš filmų – liepsnos į juos, jie su vandeniu į priekį ir taip viską užgesino“, – prisiminė vyras.
Namą nuo sudegimo iki pamatų išgelbėjo dūmų detektoriai, tačiau ugnis pasiekė ir pirmą aukštą. Virtuvėje, kur turėjo sklisti kalėdinių kepinių kvapas, liko tik smalkės ir gaisro pėdsakai.
„Dūmų detektorius buvo, dabar jis nusuktas, nes pypsėjo, sugedo. Dūmų buvo labai daug – jis pradėjo pypsėti ir taip sureagavome“, – aiškino R. Glinskas.
Vyras pasakojo, kad kilus gaisrui vaikus po stogu priėmė artimiausi kaimynai.
„Kaimynė priėmė labai šiltai, nuramino. Atėjo ir daugiau kaimynų padėti gesinti gaisro. Ačiū kaimynams“, – dėkojo R. Glinskas.
Vos prieš kelias dienas daryta šeimos nuotrauka dar liudijo ramybę ir laimę, kurią netrukus sunaikino ugnis. Vyriausiam vaikui – 11 metų, o mažiausiam – vos trys mėnesiai.
Džiaugsmo ir šeimos šilumos metas virto kova už saugumą.
„Kalėdų nesutikau – buvau čia, stebėjau pastatą, budėjau ir žiūrėjau, ar nekyla liepsnos. Žmona su vaikais nuvažiavo pas tėvus ir Kūčias bei Kalėdas sutiko ten“, – pasakojo vyras.
Namas buvo apdraustas, o kol kas šeima glaudžiasi pas pažįstamus. Kauno rajono savivaldybė sako, kad tai pavyzdinga, vaikus atsakingai auginanti šeima.
„Jokių nusiskundimų – tik patys geriausi, šilčiausi žodžiai apie šią šeimą. Visa bendruomenė juos puikiai pažįsta“, – teigė Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Po nelaimės savivaldybė įjungė pagalbos mechanizmus – šiuo metu šeimai renkama parama.
„Bendruomenė labai vieninga, daug žmonių atsiliepė, dalinosi socialiniuose tinkluose. Žinau, kad suaukota nemaža suma“, – sakė L. Dilys.
Visgi šeima prašo kol kas neaukoti drabužių ar žaislų, nes svetimuose namuose jų paprasčiausiai nėra kur dėti.
„Jeigu žmonės nori ir gali, gali prisidėti minimalia finansine auka prie namo atstatymo. Visi žinome, kiek kainuoja remontas – tai bus didžiausias iššūkis“, – sakė R. Glinskas.
Visa informacija, kaip padėti šeimai, skelbiama Kauno rajono bendruomenės socialiniuose tinkluose. Bet kokia parama šiandien – nauja viltis penkiems vaikams, likusiems be namų.
