 Taikos prospekte – trijų automobilių avarija

Taikos prospekte – trijų automobilių avarija

2026-08-13 20:29 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio vakarą Kaune įvyko avarija. Taikos prospekte susidūrė trys automobiliai. Laimei, žmonės sužaloti nebuvo. 

<span>Taikos prospekte – trijų automobilių avarija</span>
Taikos prospekte – trijų automobilių avarija / Vaizdo Įrašo stop kadras

„Policija pranešimą apie eismo įvykį Taikos pr. 68A gavo 19.01 val. Susidūrė trys automobiliai, jų markių negaliu pasakyti. Nieko baisaus nenutiko, tik šukių kalnas buvo. Vienam automobiliui buvo atjungtas akumuliatorius. Atvyko ir medikai, tačiau žmonės per avariją  nenukentėjo, niekam pagalbos neprireikė“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas. 

Pasak jo, visi vairuotojai buvo blaivūs. 

 

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija kaune
avarija LT
avarija Taikos prospekte
susidūrė trys automobiliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų