Taikos prospekte – trijų automobilių avarija

„Policija pranešimą apie eismo įvykį Taikos pr. 68A gavo 19.01 val. Susidūrė trys automobiliai, jų markių negaliu pasakyti. Nieko baisaus nenutiko, tik šukių kalnas buvo. Vienam automobiliui buvo atjungtas akumuliatorius. Atvyko ir medikai, tačiau žmonės per avariją nenukentėjo, niekam pagalbos neprireikė“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Pasak jo, visi vairuotojai buvo blaivūs.
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