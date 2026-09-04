Tarnybų sujudimas Šiaurės prospekte: įtarimų sukėlė vaizdas prie kaimyno buto durų

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į specialiąsias tarnybas rugsėjo 3-iosios vakarą kreipėsi minėto daugiabučio gyventoja. Jai įtarimų sukėlė mįslinga detalė – prie vieno kaimyno buto durų pastatyti krepšiai su užsakytais maisto produktais, kurių jis nepasiėmė tris paras. Todėl kilo išgąstis, kad kaimynui, kuris gyvena vienas, galėjo sutrikti sveikata.
Pirmiausiai į daugiabutį Šiaurės prospekte atvyko policijos pareigūnai. Tačiau buto durų jiems niekas neatidarė. Šalia gyvenanti kaimynė policijai paaiškino, kad kaimyno asmeniškai nepažįsta, tačiau matydavo jį rytais vaikščiojantį kieme.
Į pagalbą policininkai pasitelkė ugniagesius. Prie lango pakilę autokeltuvu jie pateko į butą. Viduje buvo rastas vyras, gimęs 1962 metais. Žmogus turi priklausomybių. Jį apžiūrėjo medikai. Pavojus vyro sveikatai negrėsė, todėl į gydymo įstaigą pristatyti nereikėjo.
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