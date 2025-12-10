Teismas atvertė gyvo užkasto šunelio Gauso bylą: pagarsinti budelių parodymai

Šiaulių apylinkės teismas trečiadienį pranešė, kad šių metų birželį Ariogaloje sužalotas šuo Gausas iki šiol gydomas. Už šuns gydymą pareikštas civilinis ieškinys – 2,8 tūkst. eurų.
K. Butkus ir I. Ščerbinskienė kaltinami tuo, kad šių metų birželio 19 dieną gyvenamojo namo kieme, bendrininkų grupėje žiauriai elgėsi su gyvūnu.
Kaltinamasis K. Butkus laikė I. Ščerbinskienės sugyventiniui priklausantį šunį už pavadėlio, o I. Ščerbinskienė kastuvu sudavė gyvūnui ne mažiau kaip dvylika smūgių į galvą ir kaklą, po to kaltinamieji jį užkasė. Gyvūnui buvo padaryti daugybiniai gyvybei pavojingi sužalojimai.
Tačiau sužalotą ir užkastą gyvūną spėjo išgelbėti iškviesti policininkai.
Kaltinamasis K. Butkus kaltę pripažino visiškai. Per teismo posėdį jis minėjo, kad prastai jaučiasi, rankos dreba, negali kalbėti. Teismas pasiūlė daryti pertrauką, tačiau kaltinamasis atsisakė.
Teismas pagarsino K. Butkaus duotus parodymus per ikiteisminį tyrimą. Kaltinamasis minėjo, kad tokios pat pozicijos laikosi ir šiuo metu. Vyras per ikiteisminį tyrimą nurodė, jog I. Ščerbinskienė jam padavė pavadėlį, kad laikytų šunį. Pati pasiėmė kastuvą ir juo mušė šunį į įvairias kūno vietas. Vyras tvirtino supratęs, kad I. Ščerbinskienė nori užmušti šunį. Jis laikė gyvūną už pavadžio, o moteris kastuvu daužė jį.
Per teismo posėdį kaltinamasis K. Butkus negalėjo paaiškinti, kodėl nesustabdė I. Ščerbinskienės. Jis minėjo, kad galbūt įtakos turėjęs alkoholis, pasimetimas.
Kaltinamoji I. Ščerbinskienė į teisėjos klausimą, ar ji kaltę pripažįsta, atsakė neprisimenanti įvykio. Minėjo, kad tądien buvo išgėrusi alkoholio, vaistų. Sakė, kad jai šunelio labai gaila, jog jam taip buvo padaryta. Anot kaltinamosios, ji negalėjusi taip padaryti. Minėjo prisimenanti tik tiek, kad kastuvą atnešė K. Butkus. Tačiau daugiau nieko neatsimenanti. Į daugelį klausimų atsakė vienu žodžiu – neprisimenu.
Per ikiteisminio tyrimo pirmąją apklausą kaltinamoji prisipažino dėl padarytos nusikalstamos veikos ir davė išsamius parodymus.
Trečiadienį teismas apklausė ir nukentėjusįjį – šuns Gauso šeimininką, civilinės ieškovės bendrovės „Nuaras“ atstovę ir advokatę.
Baudžiamojoje byloje yra pareikštas 2,8 tūkst. eurų civilinis ieškinys turtinei žalai atlyginti. Tokios išlaidos buvo patirtos šuns gydymui: buvo atlikta operacija, tyrimai, pirkti medikamentai.
Abu kaltinamieji palaikė civilinį ieškinį, tačiau lėšų jam atlyginti sakė neturį: K. Butkaus pajamos labai mažos, kaltinamoji I. Ščerbinskienė šiuo metu nedirba ir neturi jokių pajamų.
Naujausi komentarai