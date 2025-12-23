Teismas: už 23 žmonių nužudymą kalinčiam „tulpiniui“ dar anksti į laisvę

Teismas atmetė Pravieniškių 2-ojo kalėjimo viršininko teikimą dėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės paskyrimo iki gyvos galvos kalinčiam panevėžiečiui.
„Teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos pobūdį, į tai, kad gyvybė buvo atimta 23 asmenims, į tai, kad tik neseniai buvo nustatyta žema pakartotinio nusikalstamumo rizika, vidutinės žalos visuomenei rizika išlieka. Nuteistojo pavojingumas visuomenei nėra sumažėjęs“, – sakė nutartį paskelbusi teisėja Odeta Gruodienė.
Nuteistojo pavojingumas visuomenei nėra sumažėjęs.
Teisėjų kolegija mano, kad dabar A. Andrušaičiui pakeitus kalėjimo iki gyvos galvos bausmę į terminuotą bausmės tikslai dar nebūtų pasiekti.
Paskelbta nutartis dar nėra galutinė ir gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.
Per posėdį praeitą savaitę A. Andrušaitis sakė, kad jau nusipelnė terminuotos laisvės atėmimo bausmės, jis atsiprašė už padarytus nusikaltimus, tikino, kad kalėjime stengiasi gyventi be nusižengimų.
Lietuvoje galioja įstatymo norma, kad iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų. Teikimus dėl tokių nuteistųjų bausmės švelninimo kasmet teikia kalėjimai, kuriuose šie nuteistieji atlieka nuosprendžiu paskirtą bausmę.
A. Andrušaitis šiuo metu bausmę atlieka Pravieniškių 2-ajame kalėjime, čia jis buvo atvežtas dar 2014 m. Pasak kalėjimo atstovės, nuteistasis pripažįsta dalyvavęs nusikalstamo susivienijo veikloje, neneigia vykdęs nusikaltimus, tačiau mano, kad bausmė turėjo būti individualizuota.
57 metų nuteistasis kalėjime užsiima individualia veikla, per mėnesį jo pajamos siekia 200 eurų. Iš šios sumos jis kas mėnesį skiria 10 eurų Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondui ir minėtą sumą perveda. A. Andrušaitis taip pat yra padengęs visų bylos nukentėjusiųjų ieškinius, kurie buvo priteisti teismo.
A. Andrušaitis kalėjime bausmę atlieka už buvusio „Mažeikių naftos“ vadovo Gedemino Kiesaus, jo sūnaus Valdo ir vairuotojo Alfonso Galmino, Panevėžio teisėsaugos pareigūnų, policininko Sergejaus Piskunovo ir prokurorės Vidos Kazlauskaitės ir kitų asmenų nužudymus.
Panevėžietis nelaisvėje laikomas nuo 2002 metų sausio, tuomet jis buvo sulaikytas įtarus sunkiais nusikaltimais. Jis ilgą laiką neigė savo kaltę ir bylą jam vadino sufabrikuota.
A. Andrušaitis iš viso buvo nuteistas už 30-ties nusikaltimų padarymą. Panevėžietis 1994–2001 m. dalyvavo ginkluoto „tulpinių“ nusikalstamo susivienijimo veikloje. Dalis grupuotės nužudytųjų kūnų buvo supjaustyti, o kūno dalys sudegintos, siekiant nuslėpti nusikaltimus. Nusikaltimai padaryti dėl savanaudiškų paskatų ir iš keršto, o A. Andrušaitis buvo aktyvus nusikaltimų vykdytojas.
„Tulpinių“ grupuotė buvo viena žiauriausių tuo metu šalyje veikusių grupuočių. Be A. Andrušaičio iki gyvos galvos buvo įkalinti dar du su juo itin sunkius nusikaltimus vykdę jo bendrai – Algimantas Vertelka ir Virginijus Baltušis.
Naujausi komentarai