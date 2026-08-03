Teismui perduota byla dėl išpuolio prieš Kauno teisėją

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai. Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, gegužės 18 dieną, vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, suimtas kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir demonstravo nepagarbą teismui.
Kaip pranešė prokuratūra, vyras į teisėjo perspėjimus laikytis teismo posėdžio tvarkos nereagavo – toliau vartojo necenzūrinius žodžius ir į teisėjo pusę sviedė dokumentų aplanką.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tęsdamas savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Nuo smūgių buvo sugadintas vienas sulaikymo patalpos stiklas su jį laikiusiu rėmu.
Tokiais veiksmais buvo padaryta 363 eurų turtinė žala. Manoma, kad tokiais veiksmais buvo sutrikdyta teismo posėdžio eiga, visuomenės rimtis ir tvarka.
Vyrui pareikšti kaltinimai dėl nepagarbos teismui ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse už viešosios tvarkos pažeidimą ir nepagarbą teismui griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
ELTA primena, kad nelaisvėje laikomas kaltinamasis per posėdį agresyviai reagavo į teismo procesą. Jis sviedė į teisėjo pusę segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės.
Kaip anksčiau skelbė teismas, šis incidentas įvykio per baigiamąsias kalbas byloje, susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu ir organizuotu jų gabenimu į Marijampolės kalėjimą – teisiamasis agresyviai reagavo į teismo procesą, sviedė į teisėją segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės.
Šis asmuo, anksčiau 9 kartus teistas už smurtinius, turtinius bei su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją.
Kaltinamasis stiklu teismo salėje atitvertoje erdvėje sėdėjo vienas. Vyras pasielgė agresyviai, išgirdęs, kad netenkintas jo prašymas nušalinti nuo bylos teisėją. Kai teisėjas nebuvo nušalintas, jis supyko, pradėjo plūstis, sviedė segtuvą. Vyras, mesdamas segtuvą, pataikė į stiklą ir savo jėga stiklą išstūmė.
Moderniai suremontuotas Kauno apygardos teismo pastatas pradėjo veikti 2008-ųjų rudenį. Naujųjų teismo rūmų pastatymas tuomet kainavo apie 30 mln. litų. 3,8 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate įrengta 14 teismo posėdžių salių ir konferencijų salė. Taip pat suprojektuota ir įrengta 11 kamerų teisiamiesiems, kiekvienos jų plotas – 6 kvadratiniai metrai. Tuomet teismų vadovybė sakė, kad įsikūrę naujajame pastate abiejų teismų darbuotojai ir lankytojai galės dirbti normaliomis sąlygomis.
Teisme teisėjai trenkė kumščiu
Išpuolis Kauno apygardos teismas yra ne pirmas atvejis, kai teisiamieji teisme elgiasi agresyviai.
Praėjusių metų sausį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas po to, kai Kauno apylinkės teisme vykusio posėdžio metu buvo sumušta teisėja. Jai skelbiant nutartį, kuria atmestas kaltinamojo Vidmanto Juodelės prašymas dėl laikino asmens dokumento grąžinimo, kaltinamasis reagavo agresyviai – paeiliui į teisėją metė tris kėdes.
Vėliau, iškvietus policijos pareigūnus pagalbos mygtuku ir teisėjai su sekretore bandant iš posėdžių salės pasitraukti, pasivijęs teisėją kaltinamasis jai dar smogė kumščiu. Teisėja patyrė sumušimus, ji buvo apžiūrėta į įvykio vietą atvykusių medikų.
Įtariamasis sulaikytas konvojaus pareigūnų.
Vėliau V. Juodelė buvo pripažintas kaltu dėl nepagarbos teismui ir viešosios tvarkos pažeidimo. Jam skirta galutinė subendrinta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
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