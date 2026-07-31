Tiksinti bomba Kauno keliuose: laimė, kad jos kelyje nepasitaikė žmonių

Kauno policija pranešė, kad liepos 30 d. apie 14.10 val. Kaune, A. Mickevičiaus g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 2000 m.), kliudė automobilį „Ford“, taip pat V. Putvinskio g. kliudė automobilį „Volkswagen“ ir pasišalino.
Vairuotoja rasta, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,76 prom.
Vidurnaktį veiksmas persikėlė į Šiaurės g. Čia atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad automobilių stovėjimo aikštelėje, neblaivūs vyrai (gim. 2006 m. (2,35 prom.) ir gim. 2006 m. (1,87 prom.)) trankė stovinčius automobilius, iš automobilio „Mercedes-Benz“ pavogė dviejų meškerių kotus su ritėmis ir valymo rinkinį ir apgadino ant motociklo „Honda“ uždėtą uždangalą.
Padaryta turtinė žala tikslinama.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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