Tragedija Kaune – automobilis mirtinai sužalojo ant gatvės gulėjusį vyrą

Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Petrašiūnų seniūnijoje esančioje R. Kalantos gatvėje lapkričio 25 d. apie 20.25 val.
Automobilis „Toyota Auris“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1966 m.), pervažiavo kelyje gulėjusį vyrą (gim. 1956 m.). Jis nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje.
Anksčiau buvo skelbiama, kad automobilis kliudė staiga į gatvę išėjusį nenustatytos tapatybės apie 50-60 metų vyriškį.
Dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
