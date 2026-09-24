Tragedija Vilijampolėje: šeimos drama atskleidė, kokia bomba tiksėjo Kauno muzikos mokyklose

Pranešimas sukėlė ant kojų tarnybas
Kaip jau rašyta, pranešimu apie šią šeimos dramą buvo pradedama Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje: „Balandžio 30 d. apie 2.30 val. Kaune, Naujakurių gatvėje, bute, moteris, gimusi 1982 m., peiliu sužalojo moterį, gimusią 1945 m., o vėliau bandė susižaloti pati. Abi pristatytos į ligoninę. 3.50 val. moteris, gimusi 1982 m., nuo patirtų sužalojimų mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus savo artimo giminaičio ar šeimos nario sveikatos sutrikdymo.“
Į nuosavą namą su kruopščiai puoselėta aplinka, kuriame visa tai įvyko, tąnakt skubėjo ir Kauno policija, ir greitosios medikai. Po to, kai policijos suvestinėje nurodytu laiku į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino sunkiai kalbanti moteris. Manoma, kad ji vos rinko žodžius ir dėl patirto šoko, ir dėl sužalojimų.
Skambinusioji teigė, kad ją užpuolė ir peiliu subadė dukra, o po to susižalojo pati – aplink daug kraujo. Skambinusioji sakė, kad ji taip pat smarkiai kraujuoja. Nepaisant to, ji sugebėjo atrakinti atvykstančiai pagalbai ir savo namų duris.
Tyrimas perkvalifikuotas dar tą pačią dieną
Kauno policijos atstovė po šio įvykio portalui kauno.diena.lt teigė, kad lig šiol šis Vilijampolės adresas jos kolegoms nebuvo žinomas. O teisėsaugininkams apsilankius tą pačią balandžio 30-ąją Kauno klinikose, į kurias buvo nuvežtos motina su dukra, tačiau pastaroji maždaug po valandos Skubios pagalbos skyriuje mirė, apklausti likusios vienintelės gyvos šios tragedijos dalyvės nepavyko. Dėl psichologinės šios 80-metės būklės. Nepaisant to, kad ji jau buvo perkelta iš Intensyvios terapijos skyriaus į kitą. Ir jau buvo papasakojusi medikams, kad buvo užpulta dukros mieganti.
Medikai senolei konstatavo pjautines-durtines žaizdas kakle bei kairės rankos plaštakoje, padarytas keliais peilio smūgiais. Jos apibūdintos, kaip paviršinės ir nekeliančios pavojaus gyvybei.
Dar oficialiai neapklausus senolės, ikiteisminis tyrimas, kaip jau užsiminta, iš pradžių pradėtas dėl nesunkaus šeimo nario sveikatos sutrikdymo, buvo perkvalifikuotas į pasikėsinimą nužudyti. Kaip tada teigta – dėl turimos pirminės informacijos apie motiną užpuolusios dukters veiksmus ir šių intensyvumą.
Tačiau teismo medicinos ekspertų be kitų užduočių buvo prašyta ir nustatyti, ar motinos patirti sužalojimai gali būti padaryti jos pasakojamomis aplinkybėmis, ir, ar ji negalėjo sužaloti dukros gindamasi. Pastaroji mirė dėl pjautinės žaizdos kakle.
Kaimynai negalėjo patikėti
Per spaudos konferenciją, surengtą po šio mįslingo išpuolio, prokuroras patvirtino, kad nei motina, nei dukra iki šio įvykio į teisėsaugos akiratį patekusios nebuvo. Kaip ir nėra duomenų, kad 43-ejų metų dukra, kuri buvo netekėjusi ir gyveno su motina, galėjo turėti problemų dėl savo psichinės sveikatos būklės ar buvo gydyta šios srities specialistų.
Judviejų kaimynai tada žiniasklaidai teigė, kad taip pat yra šokiruoti dėl to, kas įvyko, ir negali tuo patikėti. Kai kurie iš jų buvo linkę daryti prielaidą, kad dukra galėjo taip pasielgti, nes jai buvo per sunku prižiūrėti senyvo amžiaus motiną, nors nė vienas iš jų tokių skundų iš velionės negirdėjo.
Į visus klausimus turėjo atsakyti paskirtos ekspertizės. Tai, kad motina įvykio metu buvo blaivi, nustatyta nuvežus ją į Klinikas.
Mįslingo sveikatos sutrikimo šešėlis
Pagaliau medikams leidus apklausti nukentėjusiąją, ji ir pareigūnams pasakojo, kad buvo užpulta, gulėdama lovoje. Tačiau teigė, kad tuo metu jau buvo prabudusi nuo dukters žingsnių, nes jos lova buvo kambaryje, kuris yra pereinamas. Ir iš pradžių dukra bandė ją dusinti pagalve, o, kad galiausiai ji buvo sužalota virtuviniu peiliu, nukentėjusioji teigė supratusi tik tada, kai po kurio laiko šį pamatė.
Tačiau, kodėl dukra taip pasielgė, motina paaiškinti negalėjo. Ji tikino, kad niekada anksčiau dukra taip neadekvačiai, kaip tą naktį, nesielgė. Ir prieš šį išpuolį tarp jų nebuvo jokio konflikto, o dukra jokio alkoholio nevartojo. Nukentėjusios nuomone, greičiausiai kažkas dukrą slėgė iš vidaus ir ji pratrūko.
Ekspertai dukters organizme iš tikrųjų nerado nei alkoholio, nei narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų. Be to, jie konstatavo, kad sužalojimą, lėmusį dukters mirtį, ji pasidarė pati.
Belieka daryti išvadą, kad ši tragedija – kažkokio sveikatos sutrikimo, greičiausiai – specifinio, pasekmė. Tačiau teisėsaugininkai nelinkę atskleisti, ką jiems pavyko išsiaiškinti, portalo kauno.diena.lt žiniomis, papildomai domintis galimomis dukters sveikatos problemomis – gal visgi kažkokių jos sutrikimų pasikėsinusioji nužudyti motiną turėjo.
Šis ikiteisminis tyrimas, kaip pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovė, teikianti informaciją apie Kauno apygardos prokuratūros, vadovavusios šiam ikiteisminiam tyrimui, veiklą, šiandien nutrauktas, nes asmuo, kuris, kaip nustatyta, padarė labai sunkų nusikaltimą, yra miręs. O po tokio teisėsaugos verdikto belieka konstatuoti, kokia bomba tiksėjo kai kuriose Kauno muzikos mokyklose, kuriose dirbo, kaip nustatyta, kelias darbovietes turėjusi dukra. Ir po šio šokiruojančio konstatavimo viltis, kad minėtų mokyklų auklėtiniai – ne tokie aršūs, kaip kai kurie bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, su kuriais susigrūmę iš kantrybės išvesti mokytojai, remiantis šviežiausiais pavyzdžiais, atsiduria teisiamųjų suole.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
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|www.tuesi.lt
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Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
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+370 640 51555
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116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
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