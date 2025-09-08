Trūksta žodžių: per 3 dienas visiškai girtas jonaviškis prie vairo įkliuvo dukart

Rugsėjo 3 d. apie 18.45 val. Jonavoje, J. Basanavičiaus g., automobilį „Alfa Romeo“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1991 m.). Vairuotojui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,75 prom. Tas pats vyras vos prieš kelias dienas, rugpjūčio 30 d., Jonavoje, Panerių g., neblaivus vairavo automobilį „Peugeot“. Tąkart jam buvo nustatytas taip pat sunkus girtumo laipsnis – 3,62 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos ir Kėdainių rajone patikrino daugiau nei 3,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta dešimt neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,24 iki 3,75 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Rugsėjo 4 d. apie 14.50 val. Kėdainių r., Šėtos mstl., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laips-nis – 1,90 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 25 neblaivius vairuotojus, 15 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 145 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
