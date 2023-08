Ugnies liežuviai „Megos“ prieigose: nukentėjo ir miesto turtas, o tarp galimų įtariamųjų – nuorūka

Nepaisant to, kad pirmieji ugniagesiai, įsikūrę Šilainių komandoje, pasiekė gaisravietę per kelias minutes. Ir įvykio vietą, kaip jau rašyta, kartu su dviem autocisternomis buvo pasiųsta ir 10 tonų talpos vandenvežė. Be to, spėta atkabinti nuo degančios puspriekabės ir patį „Renault“ markės vilkiką, kuris, kaip paaiškėjo, yra registruotas Lietuvoje.

Dvigubai ilgiau – apie valandą užtruko ir to, ko neprarijo ugnis, ardymo bei perpylimo darbai.

Patirtų nuostolių akivaizdoje labai svarbi bus ir gaisro priežastis, kurią turi nustatyti ugniagesių gelbėtojų tyrėjai. Nors šiandien po pietų oficialiai teigta, kad kol kas jiems dar niekas neaišku, tarp šios srities profesionalų galima pagrindinė šio per pusvalandį tiek nuostolių pridariusio gaisro priežastis jau įvardyta – nuorūka. O ji galėjo patekti į puspriekabę ne vienu keliu: ir kraunat krovinį, ir iš pravažiuojančios transporto priemonės, ir turint tikslą sukelti gaisrą tyčia.