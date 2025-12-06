Ulvidui už nepilnamečių tvirkinimą gresia dar viena bausmė

Subendrinus su bausme už kitus įvykdytus nusikaltimus, vyras už grotų turėtų išbūti pusketvirtų metų. Trims nukentėjusioms mergaitėms prokuroras Darius Jakutis prašo priteisti po 1 tūkst. eurų žalos atlyginimo.
Ar bus patenkintas prokuroro siūlymas, Kauno apylinkės teismas paskelbs gruodžio 18 dieną.
A. Ulvidas dabar atlieka bausmę Pravieniškių kalėjime. Jis teismo prašo išteisinimo. Kaltinamasis sako, kad jo veiksmai yra nulemti diagnozės, laisvėje buvo pradėtas gydymas, tačiau tokio pat gydymo kalėjime jis negauna.
Visos bylos, kuriose vyrui buvo pareikšti kaltinimai, yra panašios – suaugęs vyras šokdavo paauglėms nuogas nuošaliose Kauno rajone vietovėse.
Rugpjūčio pabaigoje Kauno apygardos teismas paliko galioti pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę už 11 nepilnamečių mergaičių tvirkinimą nuteistam A. Ulvidui.
Nuosprendžiu konstatuota, kad nusikalstamas veikas kaunietis padarė būdamas recidyvistas. Nuosprendis įsiteisėjo ir 50-ties metų vyras buvo išvežtas į kalėjimą atlikti bausmės.
A. Ulvidas šį nuosprendį apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Šio teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė Eltai sakė, kad nuteistojo skundas buvo priimtas ir bus nagrinėjamas.
