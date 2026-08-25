Už paauglių tvirkinimą nuteistas Jakštys grąžintas į kalėjimą

Nuteistąjį penktadienį sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
„Buvo gauti dokumentai, ir jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą. Sulaikytas pagal mūsų turimus adresus, vyko pareigūnai“, – Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
Kauno apygardos teismas praeitą antradienį atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Bylos duomenimis, nusikalstamos veikos buvo padarytos 2018–2020 metais, kai R. Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14–15 metų, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus. Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys.
Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, R. Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 metų ir 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų 8 mėnesių.
Kiek nuteistasis realiai praleis už grotų, tiksliai nežinoma. Be to, pagal dabar galiojančius įstatymus, jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas.
R. Jakštys dar gali pasinaudoti kasacijos teise ir kreiptis su skundu į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.
„Taip, nori rašyti skundą Aukščiausiajam Teismui“, – Eltai sakė nuteistojo advokatas Olegas Šibkovas.
R. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas – jis ir jo advokatai laimėjo bylą Konstituciniame Teisme (KT).
ELTA primena, kad skundus dėl pernai gruodį paskelbto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio parašė abu R. Jakščio advokatai – minėtas O. Šibkovas ir Aloyzas Kruopys. Abu jie anksčiau dirbo teisėjais.
Apeliacinį skundą taip pat pateikė ir Kauno apygardos prokuratūra. Prokurorė Dovilė Augustauskaitė prašė pakeisti nuosprendį, panaikinti lengvinančią aplinkybę, jog R. Jakštys inicijavo dalies žalos nukentėjusiems atlyginimą ir paskirti galutinę subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tuo metu nuteistasis prašė į posėdį iškviesti ir kaip liudytojus apklausti Pravieniškių pirmojo kalėjimo darbuotojus, R. Jakštys taip pat prašo išteisinti jį dėl vieno nepilnamečio tvirkinimo, nes jo manymu, nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
Advokatas O. Šibkovas parašė 26 puslapių apimties apeliacinį skundą, jis mano, kad dėl vieno asmens tvirkinimo R. Jakštys turi būti išteisintas, nes neįrodyta, kad tai padarė R. Jakštys.
Dėl kitų dviejų epizodų buvo prašoma bausmės vykdymą atidėti.
ELTA primena, kad birželio 11 d. KT pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Tokį sprendimą KT priėmė, išnagrinėjusi už paauglių seksualinį išnaudojimą kalėjusio buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio individualųjį skundą, kuriuo nuteistasis siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
KT atkreipė dėmesį į tai, kad už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui kalintiems asmenims netaikant lygtinio paleidimo, šie nuteistieji taip pat praranda galimybę būti individualiai įvertinti, jiems nėra taikoma probacija, jie neturi galimybės laikytis lygtinio paleidimo draudimų, kuriais siekiama mažinti nuteistųjų pakartotinį nusikalstamumą.
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