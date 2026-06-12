Už smūgį dviguba žmogžudyste įtariamam Benui Mikutavičiui – bausmė policininkui

Kauno apskrities policijos pateiktais duomenimis, praėjusių metų gruodžio 18 d. Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriuje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kuris baigtas šių metų vasario 5 d.
„Tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareigūnas be teisėto pagrindo, neproporcingai panaudojo fizinę prievartą – fizinę jėgą“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams penktadienį sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriaus atstovai siūlė policijos pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą. Šių metų vasario 10 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininko įsakymu policininkui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
Praėjusių metų gruodžio 5 d. vakarą, kai Kalniečių parke kauniečių buvo sulaikytas dviejų moterų nužudymu įtariamas B. Mikutavičius, atvykus policijos pareigūnams įtariamasis jau gulėjo ant žemės. Socialiniuose tinkluose buvo skelbiami vaizdo įrašai iš sulaikymo akimirkų. Viename iš jų užfiksuoti ir policijos pareigūno veiksmai – matyti, kad jis gulinčiam B. Mikutavičiui smogė kumščiu.
(be temos)
(be temos)