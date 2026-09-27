Užfiksavo skaitytojai: gatvėje – nuogas vyras

Kaip matyti vaizdo įraše, nuogas vyras, viena ranka prisidengęs lytinį organą, tamsiuoju paros metu eina gatvės pakraščiu, o į jį kreipiasi važiuojantys ir filmuojantys asmenys: „Kur eini? Gal pavežt?“
Aplink matyti ne viena transporto priemonė, girdisi ir policijos automobilio garso signalas.
Kai asmuo pasiekia pėsčiųjų perėją, prie jo sustoja policijos pareigūnų automobilis. Tuomet nuogalius patraukia link pareigūnų automobilio.
Tikėtina, kad vyras ėjo Tunelio gatve link Breslaujos gatvės.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno policijos atstovais. Jie sekmadienio vakarą negalėjo pateikti daugiau detalių apie dominantį įvykį, tačiau apibendrino, kad UTMA vakaras buvo gana ramus.
Policijos duomenimis, UTMA renginyje dalyvavo apie 14 100 žiūrovų.
„Keturi asmenys buvo pristatyti į policijos patalpas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jei vaizdo įraše matote policijos pareigūnus, tikėtina, kad asmeniui surašytas protokolas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Buvo neblaivių vienas kitas. Po renginio Kelių policija surašė 69 protokolus dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Visuomenė buvo tvarkinga, palyginus su tuo, kiek buvo žmonių ir kokio masto renginys“, – teigė policijos atstovė.
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