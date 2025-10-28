Užfiksuota avarija sukėlė komentarų audrą: kas kaltas?

„Šiandien apie 8.40 val. nufilmuota avarija ant Kauno klinikų viaduko. Jeigu reikėtų aiškintis, kas buvo kaltas, į video datą nežiūrėti, nenustatyta“, – toks įrašas atsirado prie feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ įkelto vaizdo įrašo.
Matyti, kad Sukilėlių prospekte, važiuojant ant viaduko, įvyko avarija. Pirmiausia dėmesys krypsta į mėlyną „Toyota Prius“ automobilį. Jis kerta dvigubą ištisinę juostą tam, kad greičiau aplenktų troleibusą, kuris priešinga kryptimi dar nebuvo baigęs posūkio manevro.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Taip pat matosi, kad iš Eivenių gatvės į Sukilėlių prospekto trečiąją juostą įsuka baltas BMW automobilis ir kliudo automobilį „Toyota“. Kai troleibusas užsuka į Eivenių gatvę, matosi, kad manevro nebuvo baigęs dar vienas tamsios spalvos BMW automobilis.
Komentatoriai įvairiai vertino šį eismo įvykį, jį pavadino chaosu.
„Kažkoks bardakas čia. Džipas, nespėjęs persirikiuoti, šauna ant stabdžių, priešais troleibusas visiems užkerta kelią ir dar bum avarija ten, kur mažiausiai tikėtųsi“, – rašė vienas internautas.
„Manau, baltas automobilis kaltas. Žmogus be baimės, turbūt turi devynis gyvenimus. Šovė į trečią juostą. „Prius“ ir nepristabdęs lėkė per ištisines, nežinodamas, kas priešais už troleibuso. Žmonės per skubėjimą rizikuoja ne tik savo, bet ir kitų gyvybėmis“, – teigė dar vienas vaizdo įrašą peržiūrėjęs žmogus.
„Kaltas iš šalutinio važiuojantis baltas automobilis arba abu kalti, kadangi kitas kirto ištisinę“, – savo nuomonę išsakė kitas.
„Iš kokio čia indiško filmo gatvės vaizdas? Visi važiuoja, kaip kas nori, per juostas, kerta per stabdžius, trankosi. Užknisa“, – pasisakė dar vienas komentatorius.
Portalui kauno.diena.lt Kauno vyriausiojo policijos komisariato atstovai nurodė, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 8.45 val. „Pranešėjo vairuotojas „Toyota Prius“ ant tilto netoli Kauno klinikų susidūrė su BMW. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, todėl laukė pareigūnų. Nuvykus pareigūnams paaiškėjo, kad „Toyota Prius“ vairavo vyras, gimęs 1952 m., o BMW – moteris, gimusi 2004 m. Vairuotojai jau pildėsi eismo įvykio deklaraciją. Abu vairuotojai buvo blaivūs, dokumentai tvarkingi, niekas nenukentėjo“, – nurodė policijos atstovė.
