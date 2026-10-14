Užfiksuota: į viešojo transporto stotelę įvažiavo automobilis

Kaip matyti vaizdo įraše, mažas geltonas automobilis važiuoja žiedine sankryža, kai staiga prie viešojo transporto stotelės jį „sumėto“. Transporto priemonė apsisuka ratu ir atbulomis įvažiuoja į viešojo transporto stotelę.
Kaip matyti vaizdo įraše, kelio danga yra slidi.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt teigė, kad pareigūnai pranešimo apie šį įvykį nėra gavę.
Tačiau incidentas pro akis neprasprūdo internautams.
Daugelis spėliojo, kaip toks vairuotojas galėjo gauti vairavimo pažymėjimą. Tiesa, netrūko ir tokių, kurie šmaikščiai apibūdino pamatytą vaizdą.
„Reidas TV“ vaizdo įrašas.
„Nusičiaudėjo viduj ir užmetė“, – šmaikštavo Adomas.
„Nujautė, kad šiandien sudaužys, tai iškart stabtelėjo užmest akį į autikų grafiką“, – antrino kitas internautas.
„Važiavo ir pagalvojo, kad su šleika pigiau“, – juokavo dar vienas internautas.
„Kai tu baisiai nori BMW, bet tau dar tik 17“, – rašė kita tautietė.
„Svarbu, kad žmonės nesužaloti“, – džiaugėsi Lina.
Kaip šiemet pranešė „Regitra“, nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalios pakeitimai AM kategorijai. Pagrindinės naujovės apims vairuotojų amžių bei reikiamus egzaminus norint gauti AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą – reikės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos vairavimo egzaminus, o minimalus amžius didės nuo 15 iki 16 metų.
AM kategorija suteikia galimybę vairuoti mopedus bei lengvuosius keturračius, įskaitant mikroautomobilius.
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