Užtarėjų radęs mažamečių tvirkintojas atsipirko dideliu išgąsčiu ir simboline bausme

Iškalbinga metamorfozė

Toks šiandien paskelbtas Kauno apygardos teismo nuosprendis labai pradžiugino į jo paskelbimą 30-metį M.Grybą atlydėjusią draugę, kuri portalui kauno.diena.lt teigė netikinti, kad jis galėjo padaryti tokius nusikaltimus, kokiais yra kaltinamas.

Nors tada jis buvo ne per seniausiai išleistas iš ligoninės – po galvos traumos, patirtos per avariją, per kurią žuvo du jo draugai. Ir kas žino, ar tam, ką jis vis dėlto prisipažino padaręs, neturėjo įtakos vartotų vaistų poveikis?

M.Grybo draugė teigė susipažinusi su juo jau po bylon sugulusių įvykių. Ir, jeigu jos draugui bus skirta laisvės atėmimo bausmė, lauks jo grįžtant.

Pats M.Grybas prisipažinęs, kad beveik nemiegojo visą naktį, prieš nuosprendį sunkiai slėpė jaudulį. „Kaip bus, taip bus. Nors aišku norėčiau švelnesnės bausmės“, – prisipažino jis portalui kauno.diena.lt. Ir priešingai, negu prieš atverčiant teisme jo bylą, šį kartą jau buvo linkęs slėpti veidą nuo žiniasklaidos.

Mantas Grybas

Nustatyta tik viena auka

Kaip jau rašyta, net trim nusikaltimais – jaunesnio, negu šešiolikos metų asmens tvirkinimu, vaiko išnaudojimu pornografijai bei disponavimu pornografinio turinio dalykais kaltinto M.Grybo iš Kudirkos Naumiesčio byla Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėta per vieną posėdį.

Tai padaręs teisėjas Algirdas Giedraitis pritaikė sutrumpintą įrodymų tyrimą, nes M.Grybas, kuriam minant teismo slenkstį spėjo sukakti 30 metų, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pripažino – kad taip pasielgė iš neturėjimo, ką veikti, nes yra bedarbis. Esą tai buvo tik žaidimas.

M.Grybą demaskavo vienos iš jo aukų, su kuria šis viengungis susipažino socialiniame tinkle „Facebook“, motina, pasidomėjusi, kuo užsiima mobiliojo telefono iš rankų nepaleidžianti jos dešimtmetė dukra. Nuo to, ką tada aptiko, šios mažametės vilnietės motina pašiurpo.

M.Grybas buvo dešimtmetei atsiuntęs ne tik seksualinio pobūdžio žinutę, bet ir vyriško lytinio organo nuotrauką, prašydamas iš ją gavusiosios to paties. Ir ši jo prašymą išpildė.

„Gerai, kad dukra nematė, ką teisiamasis jai rašė toliau“, – prieš teismo posėdį portalui kauno.diena.lt prasitarė mažametės motina.

Teisėsaugininkai nustatė, kad panašiai seksu telefonu M.Grybas tą pačią dieną užsiėmė ir su dar viena mergaite, taip pat užsiregistravusia socialiniame tinkle „Facebook“ vyresne, negu yra iš tikrųjų.

Ši taip pat atsiuntė jam nuotrauką, kurioje, M.Grybo prašymu, buvo apsinuoginusi. Deja, nustatyti pastarosios asmenybės nepavyko.

Gerai, kad dukra nematė, ką teisiamasis jai rašė toliau.

Trauma skydu netapo

Bylą teismui rengę teisėsaugininkai nustatė, kad M.Grybas atsisiuntė iš interneto pornografinio turinio, kaip konstatavo ekspertai, nuotraukų į du savo mobiliuosius telefonus.

Jis tikino, kad ir dešimtmetei nusiųsta vyriško lytinio organo nuotrauka paimta iš interneto.

Tai buvo pirmoji M.Grybo, kaip įprasta tokiose bylose, teisto už uždarų durų, akistata su Temide. Prieš teismo posėdį jis ir portalui kauno.diena.lt buvo linkęs dievagotis, kad niekada anksčiau tuo, dėl ko teko sėsti į teisiamųjų suolą, neužsiėmė.

„Prisipažįstu – nepagalvojau“, – mykė tada nuosprendžio laisvėje laukęs M.Grybas. Ir buvo linkęs piktintis, kodėl nukentėjusiąja pripažinta dešimtmetė, kurios tėvai jam pridarė tiek problemų, buvo pasivadinusi ne savo vardu ir dėjosi keturiolikmete.

„Iš kur aš paimsiu tokius pinigus, kokių prašo jos tėvai? Gyvenu pas motiną ir stoviu Darbo biržoje. Be to, turėjau galvos traumą. Ji man tirpsta iki šiol,“ - jau tada pasakojo M.Grybas, kuriam buvo pareikštas 150 tūkst. eurų ieškinys – lygiomis dalimis mažametei, šios motinai, nepriėmusiai iš jo teisme viešo atsiprašymo, bei tėvui.

Psichiatrams abejonių dėl M.Grybo sveikatos būklės nekilo.

Dėl sunkiausio nusikaltimo išteisintas

Siūlydamas M.Grybui dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, prokuroras Vytautas Gataveckas taip pat prašė teismo mažinti pareikštus ieškinius – iki 4 tūkst. eurų ir mažametei, ir jos tėvams. Remtasi teismų, kurie net nužudymų bylose nepriteisia tokio dydžio ieškinių, kokie pareikšti M.Grybui, praktika.

UŽDARYTI >



















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Įtariamojo mažamečių tvirkinimu teismas | 11 nuotr.



















Teisiamąjį ginantis valstybės skirtas advokatas prašė M.Grybą dėl vaiko išnaudojimo pornografijai išteisinti. Esą jis nepadarė šio nusikaltimo.

Bylą nagrinėjęs teisėjas A.Giedraitis M.Grybą dėl šio nusikaltimo, už kurį grėsė tik reali laisvės atėmimo bausmė – iki aštuonerių metų, išteisino. Tačiau, kadangi teismo procesas buvo neviešas, žiniasklaidai tokio sprendimo motyvai nebuvo komentuojami. O dėl jaunesnio, negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo bei disponavimo pornografinio turinio dalykais, dėl kurių M.Grybas pripažintas kaltas, skyrė jam vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimą.

Tiek laiko nuteistasis nuo 22 iki 6 val. negalės išeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar sportine veikla. Be to, per penkis mėnesius jis turės neatlygintinai išdirbti 50 valandų nusenusius bei neįgalius asmenis globojančiose įstaigose. Ne mažiau kaip 10 valandų per mėnesį.

M.Grybas įpareigotas dalyvauti ir elgesį keičiančiose programose bei pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Tačiau atmesti mažametės tėvų ieškiniai, kuriais jie prašė abiem po 50 tūkst. eurų moralinio atlygio. O iš tokios pačios dukrai prašytos sumos priteisti tik 1500 eurų.

Žinoma, šį nuosprendį dar galima apskųsti. Tačiau prokuroras po jo paskelbimo dar nežinojo, ar tai darys. O kaip elgsis mažametės tėvai neaišku, nes išklausyti nuosprendžio jie neatvyko.