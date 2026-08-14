Iš vaistinės pavogtos prekės: policija turi klausimų šiam asmeniui

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), birželio 2 d., apie 09.40 val. Kaune, Olandų g., iš vaistinės pavogtos prekės. Padaryta turtinė žala siekia apie 282 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šį asmenį, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 664 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
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