Vakariniame aplinkkelyje stringo eismas: gatvės nepasidalijo vilkikas ir „Nissan“

Kauno policijos atstovų duomenimis, rugojūčio 29 d. apie 13.18 val. gautas pranešimas dėl avarijos Kauno vakariniame aplinkkelyje, važiuojant kryptimi nuo Garliavos link Kauno.
Anot policijos, kelio nepasidalijo dvi transporto priemonės: 50-mečio vyro vairuotas „Nissan“ ir 33-ejų užsienio piliečio vairuotas vilkikas.
Laimei, per avariją žmonės nenukentėjo. Abu vairuotojai – blaivūs, jie sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Dėl eismo įvykio šioje kelio atkarpoje strigo eismas.
