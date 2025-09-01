Vasaros pabaiga apkarto beveik dviem dešimtims vairuotojų: gal jūs – tarp jų?

Rugpjūčio 30 d. 17.10 val. Kauno rajone, Kulautuvos miestelyje, elektrinį mopedą vairavo neblaivus ir šalmo nedėvintis vyras, gimęs 1977 metais. Mopedas – nedraustas, neįregistruotas. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,79 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Jonavos, Kėdainių ir Kaišiadorių rajonuose patikrino daugiau nei 2,6 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta aštuoniolika neblaivių vairuotojų. Jų girtumo laipsnis svyravo nuo 0,41 iki 1,51 prom.
Praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir dvylika vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės bei įvairių kitų KET pažeidimų.
