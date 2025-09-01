 Vasaros pabaiga apkarto beveik dviem dešimtims vairuotojų: gal jūs – tarp jų?

Vasaros pabaiga apkarto beveik dviem dešimtims vairuotojų: gal jūs – tarp jų?

2025-09-01 15:47 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 25–31 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 699 greičio viršijimo atvejus.

Vasaros pabaiga apkarto beveik dviem dešimtims vairuotojų: gal jūs – tarp jų?
Vasaros pabaiga apkarto beveik dviem dešimtims vairuotojų: gal jūs – tarp jų? / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Rugpjūčio 30 d. 17.10 val. Kauno rajone, Kulautuvos miestelyje, elektrinį mopedą vairavo neblaivus ir šalmo nedėvintis vyras, gimęs 1977 metais. Mopedas – nedraustas, neįregistruotas. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,79 prom.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Jonavos, Kėdainių ir Kaišiadorių rajonuose patikrino daugiau nei 2,6 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta aštuoniolika neblaivių vairuotojų. Jų girtumo laipsnis svyravo nuo 0,41 iki 1,51 prom.

Praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir dvylika vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės bei įvairių kitų KET pažeidimų.

Šiame straipsnyje:
kauno apskritis
KET pažeidimai
neblaivūs vairuotojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų