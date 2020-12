Vidurdienio pabaisai teks stoti prieš teismą

Kauno teisėsaugininkai, į kuriuos pagalbos kreipėsi Taikos prospekte gyvenančios pradinukės artimieji, sulaukę jos vieną dieną grįžtančios iš mokyklos be galo persigandusios ir pametusios kuprinę, jau atmetė versijas, kad mažamete bandyta seksualiai pasinaudoti arba apiplėšti. Tačiau įtariamajam šiuo išpuoliu vis tiek gresia teistumas.

Į slėptuvę teko laužtis

Kaip jau rašyta, lapkričio 24-osios vidurdienį – apie 13 val. Kauno policija sulaukė pranešimo, kad viename Dainavos mikrorajono daugiabutyje ką tik nepažįstamas asmuo išgąsdino mažametę ir prieš ją smurtavo.

Nurodytu adresu atskubėjusiems policijos pareigūnams pagal mergaitės apibūdintą jos skriaudiko išvaizdą pavyko išsiaiškinti, kad įtariamasis – to paties namo gyventojas. Tačiau pradėjus belstis į jo duris viduje buvęs vyriškis atsisakė įsileisti pareigūnus. Vietoj to – pradėjo juos koneveikti.

Iškrapštyti vidurdienio pabaisą iš jo slėptuvės policijai padėjo tradiciškai tokiais atvejais į įvykio vietą kviečiami ugniagesiai gelbėtojai. Šie užtruko vos kelias minutes – įtariamojo buto duris buvo įveiktos pasitelkus diskinį pjūklą bei laužtuvą.

Įtariamas ne vienu nusikaltimu

Naktį į lapkričio 25-ąją 66-erių metų S.D., įtariamas išpuoliu prieš mažametę, jau praleido Kauno policijos areštinėje. Sulaikymo metu jam buvo nustatytas vidutinis – 2,47 prom. girtumas.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo mažametei sukėlimo ar nežymaus jos sveikatos sutrikdymo, už ką Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba areštą, arba net laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Tačiau dėl S.D., kurio biografija lig šiol buvo nepriekaištinga – nei teistumų, nei bausmių už administracinius nusižengimus, suėmimo į teismą nuspręsta nesikreipti. Nors išsiblaivęs jis elgėsi ne ką protingiau, nes kategoriškai atsisakė pripažinti savo kaltę. O jam buvo pareikšti įtarimai ne tik dėl fizinio skausmo mažametei sukėlimo, bet ir dėl pasipriešinimo policijai, kuris jau vyko prie liudytojų. Ir už tai gresia dar didesnė bausmė – bauda arba viešieji darbai, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Įtariamojo versija

Keistoki ir minėtais nusikaltimais įtariamo S.D. paaiškinimai. Anot mažametės, viskas įvyko lifte, jai grįžtant iš mokyklos. Kartu kėlęsis vyriškis nei iš šio, nei iš to staiga užgulė jos kuprinę. Ir pradėjo ją su visu nešuliu spausti prie žemės.

Išsigandusiai mažametei pavyko ištrūkti laimingų aplinkybių dėka – sustojo liftas. Iš šio ji išbėgo, palikusi viduje kuprinę. Mažametės artimieji, išvydę jos būseną parbėgus į namus ir girdėdami nerišlų paaiškinimą, kas atsitiko, nedelsiant pranešė apie įvykį policijai.

S.D. versija dėl to, kas įvyko lifte, – esą jis tik bandė pajuokauti. Nors neaišku, kas būtų buvę toliau, jeigu liftas netrukus nebūtų sustojęs. Be to, tikėti S.D. neleidžia tolesni jo parodymai – esą mergaitei pabėgus, jis nepuolė slėptis namuose, o nuėjo į juos miegoti. Ir neįsileido policijos patrulių, nes manė, kad į jo butą laužiasi banditai.

Perspektyvos nekokios

S.D. pripažinus savo kaltę dėl nevykusio, pagal jo versiją, pokšto lifte ir dėl to atgailaujant bei atsiprašant, ši istorija galėjo baigtis susitaikymu, nepaisant to, kad į įvykio vietą buvo atvykusi ir policija.

Dabar – ypač po tęsinio, kuriame dalyvavo ir ugniagesiai gelbėtojai, jam teks stoti prieš teismą.

Anot S.D. artimųjų, išgėręs jis tampa neprognozuojamo elgesio. Tačiau lig šiol įtarimų dėl seksualinio jo potraukio mažametėms nekilo. Kaip ir nebuvo lig šiol atvejo, kad jis vagiliautų ar net plėšikautų.

Kadangi baudos už nusikaltimus yra padidintos, o skirti viešuosius darbus teismas gali tik asmeniui sutinkant juos atlikti, S.D. gresia lygtinė laisvės atėmimo bausmė, nes jis lig šiol neteistas. Tačiau tai jau reikštų jo biografijoje teistumą. Ir, jeigu išgėrus S.D. kiltų panašus noras „pajuokauti“, jo perspektyvos jau būtų liūdnesnės.