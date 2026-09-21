Vijūnėlės dvaro korupcijos byla: į šalies biudžetą – daugiau nei pusė milijono eurų

Eltos skaičiavimais, iš šioje rezonansinėje byloje nuteistų asmenų valstybei bus išieškota daugiau nei pusė milijono eurų. Šią sumą sudaro baudos už korupcinius nusikaltimus, taip pat konfiskuoto turto sumos.
Už prekybą poveikiu nuteistas buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas iš viso turės sumokėti 90 tūkst. eurų, tuo metu buvęs jo patarėjas ir tarybos narys Aivaras Kadziauskas – 60 tūkst. eurų.
Buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis į mokesčių inspekcijos sąskaitą turės pervesti daugiau nei 100 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro 55 tūkst. eurų bauda ir 50,34 tūkst. eurų konfiskavimas. Eksteisėjas anksčiau buvo nuteistas dėl prekybos poveikiu, papirkimo, o Lietuvos apeliacinis teismas jį nuteisė ir dėl neteisėto praturtėjimo.
Baudas mokės ir kiti teisėjai – buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Konstantinas Gurinas turės mokėti 17,5 tūkst. eurų baudą, iš jo taip pat bus konfiskuoti 7 tūkst. eurų.
Buvęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas nubaustas 7,5 tūkst. eurų bauda ir 5 tūkst. eurų konfiskavimu.
Vilniuje dirbęs advokato padėjėjas Egidijus Galatiltis nubaustas 72,5 tūkst. eurų bauda.
Tuo metu nuteistai verslininkei Oksanai Sakalauskienei reikės mokėti ir baudą, ir atlikti 4 metų laisvės atėmimo bausmę bei mokėti 10 tūkst. eurų baudą, o dar 11 tūkst. eurų bus konfiskuota. Jai vienintelei iš visų nuteistųjų skirta reali laisvės atėmimo bausmė.
O. Sakalauskienės sutuoktinis Ernestas Sakalauskas turės sumokėti 60 tūkst. eurų baudą.
Baudas turės mokėti ir kiti asmenys.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo meras planavo baigtą pastatą perpirkti.
Nusikaltimus teisėsaugai padėjo atskleisti buvęs advokatas Drąsutis Zagreckas, jis dabar yra saugomas valstybės.
Nagrinėdamas „Vijūnėlės“ dvaro korupcijos bylą Lietuvos apeliacinis teismas padarė šias išvadas: R. Malinauskas ir Aivaras Kadziauskas pagrįstai nuteisti už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, O. Sakalauskienė – už prekybą poveikiu ir papirkimą Vijūnėlės dvaro ir dar 3 bylose, dalyje veikų veikiant organizuota grupe, taip pat už pasikėsinimą prekiauti poveikiu bylose dėl Migracijos departamento sprendimų, jo sutuoktinis E. Sakalauskas – už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, veikiant organizuota grupe, E. Galatiltis – už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, prekybą poveikiu ir papirkimą vienoje iš dviejų bylų ir pasikėsinimą prekiauti poveikiu bylose dėl Migracijos departamento sprendimų
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat buvo perkvalifikuotos kai kurios nusikalstamos veikos, patikslintos įrodytomis pripažintos kai kurių nusikaltimų padarymo faktinės aplinkybės (pvz., dėl E. Laužiko ir O. Sakalauskienės veikimo laikotarpio, neteisėtų veiksmų, dėl kurių atlikimo buvo susitarta ir kurie buvo atlikti, O. Sakalauskienės perduoto ir E. Laužiko priimto kyšio dydžio, dėl buvusio Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Roberto Rainio, buvusio Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėjo Aringo Kartano ir K. Gurino atliktų neteisėtų veiksmų), ištaisyta klaida dėl neteisingai nurodyto A. Kartanui paskirtos minimalios baudos dydžio.
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