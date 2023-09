Vilčinskai pripažinti kaltais dėl vaikų pagrobimo, skirta lygtinio arešto bausmė

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų baudžiamuoju įsakymu M. Vilčinskui skirta 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieniems metams, tuo metu taikant intensyvią priežiūrą. Teismo nurodytu adresu vyras privalės būti nuo 22 val. iki 6 val., tai bus kontroliuojama elektroninio stebėjimo priemonėmis.

Be to, jis įpareigotas per keturis mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, sudalyvauti elgesio pataisos programose.

M. Vilčinskas bus paleistas iš suėmimo, jam skirta švelnesnė kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, penktadienį pranešė teismas.

Panaši bausmė skirta ir I. Vilčinskienei, tik jos arešto bausmė atidėta dešimčiai mėnesių. Iš suėmimo ji paleista anksčiau.

„Įrodyta, jog šių metų liepos 18 dieną M. V. ir I. V., atvykę į Kaune esantį Vaikų gerovės centrą „Pastogė“, nusivedė vaikus prie automobilio „Fiat“, jėga nustūmė socialinę pedagogę, neturėdami teisės bei negavę sutikimo įsodino mažamečius vaikus į automobilį ir tokiu būdu juos pagrobė iš vietos, kur jie buvo teisėtai apgyvendinti ir išvyko nežinoma kryptimi“, – teigiama teismo pranešime.

Trys penkerių, septynerių ir devynerių metų vaikai su tėvais bei juos vežęs asmuo sulaikyti rugpjūčio 1 dieną, kai kėsinosi nelegaliai kirsti Lietuvos valstybės sieną su Baltarusija.

Šių metų gegužės 30 dieną Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų sprendimu vaikai iš šeimos buvo paimti, nes tėvai naudojo savo valdžią priešingai jų interesams.

Nurodoma, kad tėvai neleido vaikų į ugdymo įstaigas, vengė tikrinti jų sveikatą, nebendravo su ugdymo įstaigų personalu, pagalbą šeimai teikiančiais specialistais, neturėjo galiojančių asmens tapatybės dokumentų, neadekvačiai vertino esamą šeimos situaciją ir teigė nepripažįstantys Lietuvos valstybės bei joje galiojančių teisės aktų.

Nesutikdami su penktadienį priimtu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų baudžiamuoju įsakymu kaltinamieji per 14 dienų gali kreiptis į teismą dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje. Tai padarius, teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios, tačiau įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.