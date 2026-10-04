Vilijampolėje pareigūnai rado jauną moterį, kuriai kraujavo burna

Vienoje „Facebook“ grupėje paskelbtame įraše teigiama, kad mergina buvo stipriai sumušta, jai išmuštas dantis. Įrašo autorius prašo atsiliepti galimus įvykio liudininkus.
„Galbūt kažką matėte, pravažiavote tuo metu, turite automobilio registratoriaus įrašą ar pastebėjote įtartinus asmenis. Net mažiausia detalė gali būti svarbi. Sužalojimai rimti, o pasekmės jai labai skaudžios“, – rašoma socialiniame tinkle. Nurodoma, kad incidentas galėjo įvykti apie 22 val.
Sužalojimai rimti, o pasekmės jai labai skaudžios.
Kauno apskrities policijos atstovai pateikė daugiau šio įvykio aplinkybių. Pareigūnų duomenimis, spalio 3 d. 23.30 val. gautas pranešimas, kad Varnių gatvėje du vyrai galimai muša moterį.
Atvykę pareigūnai rado 1997 metais gimusią moterį, kuriai kraujavo burna. Ji pareigūnams teigė apsistumdžiusi su draugais, kurie iš įvykio vietos pasišalino. Moteriai nustatytas vidutinis girtumas.
Pasak policijos, moteris medikų pagalbos atsisakė, nurodė niekam pretenzijų neturinti ir tyrimo nepageidaujanti. Pareigūnai apvažiavo aplinkines gatves, tačiau jokių galimai su incidentu susijusių asmenų nepastebėjo.
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