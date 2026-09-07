Vilijampolės daugiabučio apgultis: vyras išvestas su antrankiais, jo auką išsivežė medikai

Apie galimą smurtą artimoje aplinkoje viename iš šio daugiabučio butų buvo pranešta 7.08 val.
Tačiau pareigūnams atskubėjus į įvykio vietą, konstatuota, kad užbėgti nusikaltimui už akių nespėta.
Nors įprastos tokias atvejais ugniagesių gelbėtojų pagalbos, anot policijos budėtojų, šį kartą neprireikė, nes buto durys atvykusiems jų kolegoms buvo atidarytos, viduje rasta sužalota moteris, kuri, pirminiais duomenimis, buvo talžyta lazda. Greitosios medikai dėl galvos sužalojimo išvežė ją į gydymo įstaigą.
Įtariamasis šiuo išpuoliu, anot liudytojų, iš daugiabučio buvo išvestas su antrankiais. Jį išsivežė policija, tačiau šios automobiliai buvo apgulę minėtą daugiabutį dar ne vieną valandą – panašu, kad ekspertai rinko ką tik čia įvykdyto nusikaltimo įkalčius.
Ir 48 valandoms sulaikytas 1968 m. gimęs įtariamasis, ir jo auka tapusi ketveriais metais jaunesnė sugyventinė buvo neblaivūs. O policija buvo kviesta minėtu Vilijampolės adresu jau ne pirmą kartą.
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