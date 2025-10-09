 Vyrai, jūsų ieško policija

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

Vyrai, jūsų ieško policija / Policijos nuotr.

Anot policijos, rugsėjo 7 d. apie 16.40 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pavogtos prekės už 174,07 eurų. 

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

