 Žaibiška Kauno policijos operacija: kalėjimo bėglys sugautas neblaivus šalia vaikų žaidimo aikštelės

Žaibiška Kauno policijos operacija: kalėjimo bėglys sugautas neblaivus šalia vaikų žaidimo aikštelės

2026-10-08 08:44 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienio vidurdienį Garliavoje buvo sulaikytas apie parą ieškotas iš Alytaus kalėjimo pusiaukelės namų pirmadienio vakare savavališkai pasišalinęs nuteistasis Rolandas Vitoldas Jakuška. Apie bėglio paiešką Kalėjimų tarnyba paskelbė antradienio vidurdienį. O trečiadienio popietę ji jau buvo atšaukta Kauno policijai su visuomenės pagalba sulaikius ieškotą asmenį.

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Rolandas Vitoldas Jakuška
Rolandas Vitoldas Jakuška / Vytauto Liaudanskio, Kalėjimų tarnybos nuotr./DI montažas

Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius trečiadienio kriminalus šalyje praneša, kad spalio 7 d. apie 13 val. Kauno rajone, Garliavoje, Stasio Lozoraičio gatvėje, šalia vaikų žaidimų aikštelės, sulaikytas neblaivus (1,74 prom.) nuteistasis (besargybinis), gimęs 1963 m., kuris spalio 5 d. apie 20.55 val. savavališkai pasišalino iš Alytaus kalėjimo. Vyras perduotas Alytaus kalėjimo pareigūnams.

Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad bėglys sulaikytas po pilietiško asmens pranešimo, gauto 12.35 val., kad iš kalėjimo pabėgęs Rolandas pastebėtas vaikų aikštelėje, esančioje jau minėtoje Garliavos vietoje. Skambinusysis teigė matęs pranešimą, kad jis yra ieškomas. Ir suteikė pareigūnams papildomos informacijos, kad jų ieškomas bėglys tamsiai apsirengęs.

Nurodytu adresu buvo pasiųstas artimiausiai esantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos ekipažas. Ir nepraėjus nė pusvalandžiui, bėglys jau buvo tarnybiniame policijos automobilyje.

Anot policijos atstovės, jis geranoriškai parodė lyg iš po žemių išdygusiems jos kolegoms savo dokumentus ir sulaikomas nesipriešino.

Trečiadienio popietę Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad R. V. Januška, kuris nustatytu laiku negrįžo į kalėjimą, jau sulaikytas. Ir padėkojo gyventojams, kurie jį atpažino ir pranešė apie jį policijai, nes jų suteikta informacija padėjo pareigūnams operatyviai sulaikyti ieškomą asmenį.

Šiame straipsnyje:
sulaikytas nuteistasis
negrįžo į kalėjimą
vaikų žaidimų aikštelė
Rolandas Vitoldas Jakuška

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