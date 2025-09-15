Žaidimai su mirtimi: pavojingu kokteiliu pavaišintą užrakinto buto kalinę vadavo tarnybos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje teigiama, kad pagalbos šauksmas iš minėto Jonavos daugiabučio buvo užregistruotas 20.31 val.
Skambino moteris, kuri teigė, kad iš matymo pažįstamas vyras pripylė jai į alkoholį kažkokių medžiagų ir jai labai bloga. Negali net atsikelti atrakinti durų, nors galimai yra užrakinta viename minėto daubiabučio bute, kurio numerio neatsimena. Minėtas vyras pasišalino, palikęs ją vieną.
Nurodytu adresu buvo pasiųsta policija, greitosios medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau pastarųjų pagalbos patekti į butą, kurio kaline jautėsi skambinusioji, neprireikė, – pasirodžius policijai, grįžo ir šio buto nuomininkas, kuris atrakino duris.
Kadangi prieš pagalbos prašiusią moterį į Bendrąjį pagalbos centrą skambino ir jos pažįstama, teigusi, kad draugė galimai apsinuodijo narkotikais, tačiau negalėjo nurodyti adreso, kur šią rasti, policijos pareigūnai, patekę į minėtą butą, puolė ieškoti ir narkotikų. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jų rasta. Pirminiais duomenimis, aptikti galimi kvaišalai buvo augalinės kilmės.
Po tokios įvykių sekos ir nukentėjusioji, ir ją galimai pavojingu kokteiliu pavaišinęs bei išsinuomotame bute užrakinęs dešimčia metų vyresnis vyras buvo išvežti į gydymo įstaigą – tyrimams. Tačiau nelaukiant jų išvadų pradėtas ir ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo šias platinti, t.y. savo reikmėms, už ką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
O šiuo atveju norėtųsi pridurti, kad už tai gresia ir mirtis. Anot policijos atstovės, bute rastai moteriai buvo nustatytas sunkus – 3,71 prom. girtumas, t.y., panašu, kad ji vartojo kvaišalus kartu su alkoholiu. Ar savo noru, ar ne savo, kaip linkusi pati teigti, paaiškės atliekant ikiteisminį tyrimą. Anot policijos atstovės, ši moteris buvo žinoma jos kolegoms iš Jonavos jau iki šio įvykio.
Naujausi komentarai