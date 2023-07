Žaliakalnyje vaikščiota peilio ašmenimis: išsišokėlis išsigando tik ugniagesių autokeltuvo

Ugniagesių gelbėtojų suvestinėse pranešama, kad policijos budėtojas tradiciškai paprašė jų pagalbos patekti į vieną penkiaaukščio, esančio „Topo centro“ prieigose, butą 14.06 val.

Atskubėjus nurodytu adresu ir atlikus žvalgybą, nuspręsta, kad lengviausias būdas patekti į šį butą trečiajame aukšte, kurio durų, nepaisant įnirtingo policijos beldimo bei skambučio užgulimo, niekas neatidarė, per langą.

Tačiau paprašius atsiųsti autokeltuvą, šis pakeliui buvo apgręžtas, neatmetama, kad įtariamajam smurtavimu nugirdus pareigūnų pokalbius arba tiesiog perpratus jų planus. Apie pusvalandį trukusi sumaištis baigėsi tuo, kad buto savininkas galiausiai įsileido policiją.

Konstatuota, kad ir jis, ir moteris, prieš kurią, kaip buvo pranešta, buto savininkas galimai smurtavo, – blaivūs.

Be to, panašu, kad šios poros kaimynų ar tiesiog praeivių iš gatvės, išgirdusių nieko gero nežadantį dialogą bei jį lydinčius garsus, sklindančius pro vieną šio penkiaaukščio langą, pranešimo apie tai specialiosios tarnybos sulaukė laiku. Teigiama, kad moteriai net neprireikė medikų pagalbos.

Nepaisant to, slėpynes su pareigūnais žaidusiam 33-ejų įtariamajam paskirtas ne per seniausiai Lietuvoje pradėjęs galioti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, įpareigojantis jį tam tikrą laiką išsikraustyti iš šio buto ir ieškotis pastogės kitur, nepaisant to, kad joks tyrimas, konstatavus, kad grasinimai smurtu į veiksmus neperaugo, anot Kauno policijos atstovės, nebuvo pradėtas.