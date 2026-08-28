Pamėgtą Kauno muziejų nuo šiol bus galima aplankyti kasdien

Naujasis darbo laikas suteiks daugiau lankstumo šeimoms, moksleiviams ir po darbų muziejų aplankyti norintiems lankytojams. Pirmadieniais–penktadieniais muziejus lankytojų lauks nuo 9 iki 19 val., o savaitgaliais – nuo 10 iki 19 val.
Sprendimą keisti darbo grafiką paskatino lankytojų poreikiai ir pageidavimai. Muziejus reguliariai atlieka lankytojų apklausas, domisi jų patirtimis ir atsižvelgia į pasiūlymus, todėl naujasis darbo laikas – atsakas į lankytojų norą muziejų pasiekti patogesniu metu.
Rugsėjo 1-ąją – nemokamos ekskursijos
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus moksleivius ir jų tėvelius kvies mokslo metų pradžią pasitikti kartu – susipažinti su gyvūnijos pasauliu ir atrasti įdomiausius ekspozicijų eksponatus.
Rugsėjo 1-ąją moksleiviams lankymas muziejuje nemokamas, o visiems lankytojams bus rengiamos nemokamos ekskursijos. Jų metu edukatoriai kvies į pažintinę kelionę po ekspozicijas, pristatys edukacines erdves ir įdomiausius eksponatus.
Smalsiausių lankytojų taip pat lauks galimybė išbandyti interaktyvią istorinę ekspoziciją, kurioje lankytojus pasitiks dirbtinio intelekto gidas.
Nemokamos ekskursijos rugsėjo 1-ąją vyks 13, 13.30, 14, 14.30 ir 15 val. Ekskursijos trukmė – apie 35 min.
Muziejų bus galima aplankyti ir pirmadieniais
Nuo rugsėjo 1-osios muziejus lankytojų lauks:
- pirmadieniais–penktadieniais – 9–19 val.;
- šeštadieniais–sekmadieniais – 10–19 val.
Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami likus 1 val. 15 min. iki muziejaus uždarymo.
Kasdien lankytojų lauks ne tik muziejaus ekspozicijos, bet ir ekskursijos bei edukacinės programos. Į jas rekomenduojama registruotis iš anksto.
Ilgesnis darbo laikas ir galimybė muziejų aplankyti pirmadieniais turėtų suteikti daugiau lankstumo tiek šeimoms, tiek moksleiviams, studentams ar po darbų muziejų užsukti norintiems lankytojams.
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus naują savaitę kviečia pradėti smalsiai, o naujus mokslo metus – su atradimais. Tikimasi, kad galimybė muziejų aplankyti kiekvieną savaitės dieną taps dar viena priežastimi dažniau užsukti ir iš arčiau pažinti gyvūnijos pasaulį.
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