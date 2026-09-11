Tarptautinis skulptūros simpoziumas kūrybinėje aikštelėje skaičiuoja paskutines dienas

Šiemet simpoziumas į Kauną subūrė net 20 skulptorių – 14 menininkų iš užsienio ir 6 Lietuvos kūrėjus. Nuo rugpjūčio 17-osios Vytauto g. 2B, Garliavoje, akmuo čia virto skirtingomis istorijomis apie Kauną, jo architektūrą, žmones ir miesto kultūrinį identitetą.
„Džiugu, kad iš tikrųjų net nebuvo taip sunku pritraukti atvykti kūrėjus į Lietuvą. Sulaukėme daugiau nei 150 paraiškų, nes jau po pirmojo simpoziumo žinia apie mus gana plačiai pasklido. Visi dalyviai pjauna geriau nei staklės, nuo pirmadienio iki šeštadienio dirba, netausodami savęs, nes jie mato prasme ir myli tai ką daro“, – kalbėjo Rebeka Bruder Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
Vienas iš simpoziume dalyvaujančių menininkų – Lietuvos skulptorius Algimantas Šlapikas. Jo kūrinys tampa nuoroda į paveldo išsaugojimą.
„Mėgstu gryną, lakonišką formą, todėl šlifavau visą paviršių. Mano darbo pavadinimas – „Kodas 1932“. Tai tarsi spynos įvaizdis ir kartu Kauno centrinio pašto elementai, kuris yra kaip ir Kauno modernizmo simbolis. Žodis „kodas“ susijęs su spynos atidarymu. Kadangi paveldas yra saugomas, man gražiai susipynė šie du žodžiai į vieną“, – pasakojo A. Šlapikas.
Pirmą kartą Lietuvoje kūrybą pristato ir graikų kilmės skulptorius Vasilis Vasili. Daugiausia su akmeniu dirbantis menininkas savo kūryboje jungia architektūrą, geometriją, atmintį ir laiko tėkmę. Kaune jam įspūdį paliko ne tik modernizmo architektūra, bet ir viešosiose miesto erdvėse matomas menas.
„Tai mano pirmas kartas Lietuvoje. Kai čia atvykau, man buvo siurprizas – miestas labai gražus, turintis įdomios architektūros. Nustebino ir tai, kiek vaikščiodamas Kauno gatvėmis pamačiau meno. Tai mano, kaip menininko, svajonė – matyti, kai menas gyvuoja dabartyje“, – sakė V. Vasili.
Kauno modernizmo istoriją savo kūrinyje įamžina ir kaunietis skulptorius Gediminas Pašvenskas. Jo skulptūra primena vieną svarbiausių Kauno sporto istorijos etapų – Lietuvos krepšininkų pergales 1937 ir 1939 metais, kai šalies rinktinė tapo Europos čempione.
„Tai yra dedikacija Kauno modernizmo laikotarpiui, prisimenant, kas vyko krepšinio pasaulyje – lietuviai yra laimėję 1937 ir 1939 metais, tapę Europos čempionais. Tai dedikacija didžiosioms mūsų pergalėms“, – savo kūrinį pristatė G. Pašvenskas.
Menininkas simpoziume dalyvauja jau antrą kartą ir šiemet ypač džiaugiasi galimybe kūrinį pastatyti savo gimtajame mieste.
„Dalyvavau ir praėjusiais metais, bet šiemet itin smagu, nes geresnė erdvė, daugiau dalyvių iš skirtingų pasaulio kraštų. Smagu susipažinti, pabendrauti, pasidalinti mintimis. Tačiau ypatingai smagu pastatyti kūrinį savo gimtajame mieste, nes pats esu kaunietis“, – džiaugėsi autorius.
Prie simpoziumo šiemet prisijungė ir italų skulptorius Alessio Ranaldi, daugiau nei du dešimtmečius kuriantis akmens skulptūras tarptautiniuose simpoziumuose Europoje, Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Amerikoje. Jo kūryboje svarbi pusiausvyra, įtampa ir transformacija – menininkas ieško momento, kai masyvi ir kieta medžiaga tarsi praranda savo kietumą ir įgauna judesio pojūtį.
„Man buvo itin smalsu atvykti į Lietuvą ir pastatyti savo kūrinį būtent šioje šalyje. Dabar esu įpusėjęs savo skulptūrą. Mano mintis yra padaryti ką nors, kas atrodo kaip labai sunki medžiaga, bet kartu padaryti ją lanksčią. Mano tikslas – atrasti kontrastą tarp kietumo ir švelnumo“, – akcentavo A. Ranaldi.
Menininkui įspūdį paliko ir pats Kaunas. „Kaune taip pat man labai patinka. Čia matau daug jaunų žmonių, čia gražu, žalia – tiesiog super“, – sakė italų skulptorius.
Šiemet Kaune vykstantis simpoziumas išsiskiria ne tik dalyvių gausa, bet ir skirtingomis meninėmis interpretacijomis. Vieni kūrėjai į Kauno modernizmą žvelgia per architektūros formas ir istoriją, kiti – per sporto, miesto kultūros ar asmeninio santykio su aplinka prizmę.
Jau šį rudenį 20 granito skulptūrų papildys miesto meno galeriją po atviru dangumi. Kūriniai ne tik papuoš viešąsias erdves, bet ir pasakos skirtingas istorijas apie miestą ir jo kultūrinį paveldą.
Renginį organizuoja ir finansuoja Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Kauno skyrius kartu su Kauno miesto savivaldybe.
Tarptautinis skulptūros simpoziumas vyksta iki rugsėjo 13-osios. Kūrybos procesą dar galima pamatyti Vytauto g. 2B, Garliavoje.
Naujausi komentarai