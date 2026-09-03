„Kauno dienos” studijoje – Rimas Kurtinaitis: tai nebuvo krepšinis

„Tai nebuvo krepšinis” – ši R. Kurtinaičio frazė skirta ne Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjams, apie kuriuos vyriausiasis treneris atsiliepia su didžiausia pagarba. Taip Lietuvos krepšinio legenda apibūdino visą, jo žodžiais tariant, „šaršalą”, susijusį su rinktinės reikalais.
Tačiau ar tikrai nepelnytai buvo kritikuojamas trenerių štabas ir komanda? Išsamus pokalbis „Kauno dienos” studijoje – apie skaudžius pralaimėjimus ir nemalonius žurnalistų klausimus, santykį su M. Balčiūnu ir sprendimą grįžti treniruoti po atsistatydinimo, T. Pačėso vaidmenį rinktinėje ir laukiančius serbus.
Kviečiame žiūrėti pirmą išsamų R. Kurtinaičio interviu po emocijų kupinų rinktinės „langų”.
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