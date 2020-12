Galimybė namuose užsiimti maisto gamyba ir jį parduoti – vis populiaresnė

Lietuvoje įvairius kepinius ir miltinius produktus bei paruoštus valgius ir patiekalus nedideliais kiekiais šiuo metu namų virtuvėse gamina ir tiesiogiai vartotojams parduoda per pusantro šimto asmenų. Vos prieš metus įsigalioję Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) parengti supaprastinti reikalavimai sudomino nemažai šalies gyventojų.

Nuo 2019 metų gruodžio, kuomet šie reikalavimai įsigaliojo, VMVT užregistruota apie 160 smulkiųjų maisto gamintojų. Jų vykdomos veiklos – labai įvairios, daugelis siūlo savo namuose keptų kepinių ir miltinių produktų gaminių, nemažai ėmėsi ir paruoštų valgių ir patiekalų gaminimo tiesiogiai klientams.

Planuojantys mažais kiekiais gaminti maistą savo namų virtuvėse ir tiekti jį tiesiogiai vartotojams, pirmiausia turi pasirinkti vieną iš dviejų leidžiamų veiklos rūšių – kepinių ir miltinių produktų gamybą arba paruoštų valgių ir patiekalų gamybą. Vertinant tai, kad namų virtuvėje nebus galimybių įgyvendinti visų reikalavimų taikomų stambioms įmonėms, nustatyti asortimento bei kiekio apribojimai.

Apsisprendusiems imtis šios veiklos, nebūtina įsirengti atskirų patalpų, tačiau turimoms patalpoms keliami esminiai tinkamos higienos reikalavimai, įranga turi būti geros būklės, švari ir nuolat prižiūrima. Taip pat būtina užtikrinti karšto ir šalto geriamojo vandens tiekimą, turėti atliktus vandens laboratorinius tyrimus, tinkamai tvarkyti darbo vietoje susidarančias atliekas.

Visi šie reikalavimai leidžia smulkų verslą pradėti namuose be didelių investicijų į namų virtuvę, tačiau veiklą būtina užregistruoti VMVT, be to, skelbiant apie parduodamą produkciją internete – privalu nurodyti veiklos registracijos VMVT numerį. Tai, kad šie reikalavimai yra nesunkiai įgyvendinami, patvirtina ir bendras gaminančių namuose maistą ir tiekiančių jį tiesiogiai vartotojams skaičius: 2019 m. pabaigoje, vos tik įsigaliojus reikalavimams, veiklą užregistravo 9 asmenys, po metų, 2020 m. gruodį, šis skaičius siekia jau 165. Daugiausiai smulkių maisto gamintojų užregistruota Vilniaus (36), Kauno (33), Marijampolės (21) bei Utenos (13) regionuose.

Svarbu žinoti, kad prieš VMVT išduodant maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, inspektoriai įvertina patalpas ir gamintojo pasiruošimą. Tokių patikrų metu fiksuojama, jog kai kuriais atvejais susiduriama ir su tam tikrais sunkumais, kaip paženklinti gaminius (pavyzdžiui, vartotojams neparengiama informacija apie alergenus pagal gaminamų maisto produktų asortimentą). Kaip teisingai vartotojams pateikti informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas, galima rasti VMVT interneto svetainėje.

Taip pat ne visi maisto gaminimu užsiima pasitikrinę sveikatą ir išklausę privalomąjį higienos žinių kursą. Pasitaiko situacijų, kai gamintojai negali pateikti atliktų reikiamų geriamojo vandens tyrimų, neturi pakankamai priemonių dezinfekuoti rankas ir maisto tvarkymo paviršius. Šiais metais nustatę tokių neatitikimų VMVT specialistai administracinio poveikio priemonių netaikė, gamintojams buvo paaškinta ir nurodyta pašalinti nustatytus veiklos trūkumus.

Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimus ir juos padėsiančias įgyvendinti gaires galima rasti VMVT tinklapyje čia. Specialistų konsultacijos šios veiklos įregistravimo ir kitais iškilusiais klausimais teikiamos tel. 8 800 40 403 arba užpildžius užklausos formą VMVT svetainėje.