Birželio 11-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 18 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ (Kauno g. 49) padalinyje vyks saviugdos mentorės Valdos Plisienės paskaita „RIBOS. Kiek kainuoja būti visiems patogia?“.
Susitikimas. Rytoj, birželio 12 d., 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks susitikimas „Sveikos mitybos pažinimas vaikams“ su Visuomenės sveikatos biuro specialiste.
Dirbtuvės. Rytoj 12 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinės dirbtuvės „Žodžių amuletai“, kurių metu, naudodami epoksidinę dervą, dalyviai kurs unikalius amuletus, kuriuose atgims nurašytų knygų iškarpos, prasmingi žodžiai ir žurnalų iliustracijos.
Pristatymas. Birželio 13 d. 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks Vidmanto Pečiulevičiaus knygos „Draugų šalis“ (ir jos ukrainietiškos versijos) pristatymas. Knyga išleista lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Ukrainietiškas leidimas jau pristatytas Bučoje, o dabar abi knygos – tarsi dvynės – susitinka ir su Lietuvos skaitytojais. Renginyje taip pat dalyvaus knygą įgarsinęs žymus lietuvių aktorius Andrius Bialobžeskis.
Teatras. Birželio 13 d. vyks LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro ir renginių režisūros III kurso studentų eskizų peržiūra. Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) 16 val. bus rodomas „Leonsas ir Lena“, 18.30 val. Klaipėdos dviračių treke (Kretingos g. 38) – „Atviroje jūroje“, o 20.30 val. „Herkaus Kanto“ kieme (Naujoji Uosto g. 3) – „Amfitrionas“.
Paskaita. Birželio 13 d. 15 val. Palangoje, Jono Šliūpo muziejuje (Vytauto g. 23A), vyks paskaita „Archeologiniai tyrimai ir atradimai Vakarų Lietuvoje: bronzos amžiaus pilkapiai ir Mišeikių pilkapyno naujausių kasinėjimų rezultatai“.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 12 moterų, joms gimė septynios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Algimantas Vladas Pisarevičius. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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