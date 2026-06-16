Birželio 16-oji Klaipėdoje

Konsultacija. Šiandien ir birželio 23 d. 10 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) teikiamos individualios konsultacijos kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais. Būtina išankstinė registracija tel. +370 662 94 574.
Edukacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks edukacija „Susitikime popiečio kafijos“. Dalyvaus etnokultūrinės veiklos koordinatorė Erika Tendziagolskytė-Patrikainen. Dalyviai ne tik ragaus kafiją, bet ir klausysis pasakojimų apie senąsias tradicijas, prisimins miesto žmones, papročius, kasdienybės ritualus. Reikalinga registracija tel. +370 46 346 301.
Diskusija. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekoje vyks filosofijos klubo susitikimas-diskusija „Santykis su laiku“ su psichologe Viktorija Gončarova.
Koncertas. Rytoj 18 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks renginių ciklo „Pėdink į Girulius“ fortepijoninio ansamblio NON STOP koncertas „Lengva banga“. Muzikuos Tamara Prokopovič ir Natalija Blauberg.
Ekskursija. Ketvirtadienį, birželio 18 d., 14 val. prie bokšto (Priešpilio g. 2) vyks ekskursija „Senamiestis, kuriuo didžiuojamės. Miesto paslaptys ir legendos“ su gide Ale Jankauskiene. Ekskursijos dalyviai turės galimybę iš naujo atrasti miesto istoriją, išgirsti mažiau žinomas jo paslaptis, legendas ir įdomius pasakojimus apie vietas, kurias kasdien praeiname net nesusimąstydami apie jų reikšmę. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 346 301.
Pažintis. Ketvirtadienį 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ (Kauno g. 49) padalinyje vyks pažintinis vakaras „Autentiška pažintis su Indonezija – tarp ugnikalnių ir džiunglių“. Dalyvaus Indonezijos garbės konsulė Lietuvoje Vytautė Stankaitienė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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