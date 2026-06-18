Birželio 18-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Pirmadienį, birželio 22 d., nuo 18 iki 20.30 val., I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas: nuo paprastų kūrybinių eksperimentų iki eskizavimo. Dirbtuvės skirtos tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Užsiėmimą ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Dalyvio mokestis už priemones – 5 eurai (senjorams ir neįgaliesiems – 2,5 euro).
Mokymai. Antradienį, birželio 23 d., 10.30 val., nuotoliu vyks mokymai grafikos kūrimo programa „Canva“ pradedantiesiems. Dalyviai ne tik susipažins su programos galimybėmis, bet ir patys išbandys bei kurs savo projektą. Registracija vykdoma iki birželio 22 d. el. paštu [email protected]. Mokymai vyks per „Microsoft Teams“ programą, prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems asmenims bus atsiųsta registracijos formoje nurodytu el. pašte.
Renginys. Antradienį, birželio 23 d., 16 val. I., Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks vaikų globos savaitės renginys „Tobulų vaikų nebūna“. Šventės metu profesionalūs „Linksmo lagamino“ animatoriai pasirūpins, kad kiekvienas vaikas jaustųsi ypatingai ir turėtų galimybę aktyviai įsitraukti į įvairias kūrybines bei pramogines veiklas. Vaikų laukia: veidukų piešimas, laikinos tatuiruotės, blizgios šukuosenos, šokiai ir muzikiniai žaidimai, aktyvios ir sportinės veiklos, balionų lankstymas, kūrybinės dirbtuvės.
Pokalbis. Ketvirtadienį, birželio 25 d., 18 val., I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks aktorių Virginijos Kochanskytės ir Vaidoto Martinaičio pokalbis apie muzikos trauką, teatrą, kiną bei atgaivą tyloje. Muzikinius pasirodymus atliks Artem Uszkov (trimitas), Inga Maknavičienė (fortepijonas).
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė šešios mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Juozas Rentauskis. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojami du mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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