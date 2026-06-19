Birželio 19-oji Klaipėdoje

Pamoka. Šiandien 14 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks parodomoji pamoka „Purškiamųjų dažų menas“.
Paroda I. Šiandien 16 val. Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34A) vyks Solveigos ir Simono Gutautų parodos „Būties šventumas“ atidarymas.
Paroda II. Šiandien 17 val. Antano Mončio meno muziejuje (S. Daukanto g. 16, Palanga) vyks Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino studijų programos (baldų specializacijos) studentų kūrinių parodos „Patirtys“ pristatymas.
Šventė. Šiandien 18.30 val. Palangos vasaros skaitykla kvies į 60-mečio šventę. Renginio programoje – sveikinimo žodžiai, Liutauro Nekrošiaus pranešimas apie skaityklos architektūrą, jubiliejinės parodos „Kieti minkštumai: stiebas, linkis ir archyvas“.
Koncertas I. Šeštadienį 12 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre vyks Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ sekmadieninės mokyklos grupės organizuojamas vaikų ansamblio „Veselka“ koncertas.
Koncertas II. Šeštadienį nuo 18 val. Skulptūrų parko centrinėje aikštėje bus atidaryta lauko paroda „Erdvinis remiksas // Skulptūrų parko istorija“. O 20 val. čia vyks klasikinės muzikos valanda „Tirpsmas“.
Ekskursija. Šeštadienį nuo 12 val. vyks ekskursija „Tarpukario Klaipėda Pulgio Andriušio akimis ir plunksna“. Ekskursija prasidės nuo Kruizinių laivų terminalo, prie berniuko skulptūros „Vaikystės svajonė“.
Joninės. Birželio 23 d. Jono kalnelio prieigose vyks Klaipėdos etnokultūros centro organizuojama Joninių šventė. 19.30 val. koncertuos ansamblis „Senoliai“, 20 val. vyks Joninių burtai, vainikų pintuvės, žolynų dirbtuvės, 21 val. vyks varduvininkų sveikinimai, 21.15 val. koncertuos grupė „Žalvarinis“, 22.20 val. – grupė „Ratilai“, 23.10 val. bus uždegamas Joninių laužas, 23.20 val. dainuos duetas „Kamanių šilelis“, vidurnaktį vyks fakyrų ugnies šou.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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