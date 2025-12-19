Gruodžio 19-oji Klaipėdoje

Animacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinys (Laukininkų g. 50) atvers duris į pasaulį, kuriame gyvena klasikinė, miela ir sentimentais dvelkianti senoji animacija apie žiemą ir Kalėdas. Kad jaukumo būtų dar daugiau, visi žiūrovai bus pasitikti su puodeliu karšto šokolado, tobulai derančio prie šventinės nuotaikos. Atsineškite tik savo šypseną ir norą akimirkai pabėgti į šiltą, nostalgišką pasaulį.
Paroda. Rytoj, gruodžio 20 d., šeštadienį, 16 val., I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Sigito Kaminsko ir Aijos Zagarinos (Latvija) studentų-floristų kalėdinių floristikos darbų paroda. Paroda veiks iki 2026 m. sausio 10 d.
Programa. Rytoj, gruodžio 20 d., 18 val., buvusioje Šv. Jono bažnyčios erdvėje vyks Simono Dacho metų uždarymo renginys-audiovizualinė misterija „Žodis, kuris neužgęsta“. Čia susijungs muzika, choras, teatras, judesys ir šiuolaikinės projekcijų technologijos. Renginio režisierė – Rūta Bunikytė, atlikėjai – Klaipėdos jaunimo teatras, Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, solistė Rima Petrauskaitė. Šventinį vakarą susirinkusiųjų lauks šviesos, garso, žodžio ir atminties ritualas, grąžinantis poetą į miestą ir miestą į poeto kūrybos šviesą bei prasmingai palydintis į 2026-uosius metus.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
