Gruodžio 20-oji Klaipėdoje

Mišios I. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje gruodžio 24 d. 21 val. vyks pirmosios Kalėdų nakties mišios, bus šventinama prakartėlė. Po mišių svečiuosis Kalėdų Senelis. Gruodžio 25 d. mišios vyks 8.30, 10, 12, 16 (anglų kalba), 18 val. Gruodžio 26 d. vyks mišios 8, 10, 18 val. Gruodžio 31 d. mišios bus 23 val. Sausio 1 d. mišios aukojamos 10, 12 ir 18 val.
Mišios II. Gruodžio 25 d. 10 val. Klaipėdos universiteto koplyčioje (Herkaus Manto g. 84A) vyks mišios bažnytine slavų kalba.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyksta Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Koncertas. Gruodžio 29 d. 16.30 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) vyks tradicinis Kalėdinių giesmių festivalis. Festivalis baigsis mišiomis 18 val. Jose giedos jungtinis festivalio dalyvių choras.
Renginiai. Gruodžio 27 d. 17 val. Teatro aikštėje vyks jauki, žaisminga ir įtraukianti programa visai šeimai. 19 val. čia vyks žiemiška diskoteka su DJ Montello. 22–23.55 val. vyks šventinis koncertas. Į stebuklingus 2026-uosius kvies vaikų chirurgas Benediktas Jonuška – DJ BeLeo. 23.50 val. – Klaipėdos miesto mero Arvydo Vaitkaus sveikinimas. Vidurnaktį bus naujametinis fejerverkas. 00.15–1 val. – naujametinė diskoteka „Sveiki atvykę 2026-ieji!“ su DJ BeLeo.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojama 11 mirusiųjų. Joniškės kapinėse – vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, Joniškės – vienas velionis. Visų velionių pavardės neskelbiamos.
