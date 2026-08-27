Rugpjūčio 27-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinis užsiėmimas vaikams „Sukurk savo pasaką“. Registracija vykdoma tel. +370 46 341 726 arba el. paštu [email protected].
Edukacija I. Šiandien 14 val. Gargždų krašto muziejaus garaže (Sodo g. 5) vyks edukacija „Gotiškas raštas“ su I. Simonaitytės memorialinio muziejaus muziejininke.
Seansai. Šiandien nuo 15 iki 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės patirties „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Viename seanse gali dalyvauti 5 dalyviai. Registracija vyksta internetu. Registracijos metu galėsite pasirinkti vieną iš laisvų seanso laikų.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. Gedminų progimnazijoje (Gedminų g. 3) vyks atviras bendruomenės susitikimas, kurio metu bus aptariamos vaikų teisės ir pareigos, tėvų atsakomybė už nepilnamečių elgesį, taip pat bus kalbama, kaip teisėtai elgtis su vaikais, kurie pažeidžia viešąją tvarką ar nepagarbiai elgiasi su aplinkiniais, kaip apsaugoti senjorų ir kitų gyventojų orumą, bus primenamos ir Viešosios tvarkos taisyklės Klaipėdos mieste.
Edukacija II. Rytoj 14 val. Gargždų krašto muziejaus garaže (Sodo g. 5) vyks edukacija „Suprantu šišioniškių kalbą“ su Jono Gižo etnografinės sodybos muziejininke.
Diskusija. Rytoj 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks filosofijos klubo susitikimas-diskusija „Martynas Liudvikas Rėza: įvairiapusė asmenybė pasauliui“.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 13 moterų, joms gimė 6 mergaitės ir 7 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas – Rolandas Dambriūnas. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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