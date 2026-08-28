Rugpjūčio 28-oji Klaipėdoje

Renginys. Šiandien nuo 14 iki 18.30 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode (Kretingos g. 92) vyks tradicinis renginys „Ievaro tiltai“, kurį užbaigs Virginijos Kochanskytės kamerinis muzikinis spektaklis „Lietuviškų romansų vainikas“. Bilietai suaugusiesiems – keturi, moksleiviams, studentams ir senjorams – du eurai.
Koncertas. 18.30 val. šiandien ir šeštadienį Palangos Birutės parko rotondoje vyks nemokamas Palangos orkestro koncertas „Orkestro vasara“. Koncertams diriguos orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Vygantas Rekašius. Renginius ves Aušra Latonienė ir Justina Mikniuvienė.
Edukacija. Šiandien 14 val. Gargždų krašto muziejaus garaže (Sodo g. 5) vyks edukacija „Suprantu šišioniškių kalbą“ su Jono Gižo etnografinės sodybos muziejininke.
Diskusija. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks filosofijos klubo susitikimas-diskusija „Martynas Liudvikas Rėza: įvairiapusė asmenybė pasauliui“.
Kinas. Šiandien 19 val. Palangos „Oldman“ parko kino teatre (Jūratės g. 2A) bus rodomas Shariffo Korverio filmas „Nedvejok“.
Mugė. Rytoj nuo 11 iki 17 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) vyks Būrelių ir sporto mugė. Daugiau nei 80 organizacijų pristatys vaikams ir jaunimui skirtas sporto, kūrybos bei laisvalaikio veiklas.
Šventė I. Rytoj 13 val. Agluonėnų etnografinėje sodyboje (Aukštųjų g. 5) vyks senųjų amatų šventė „Neskubynės“.
Šventė II. Rytoj 14 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks vasaros palydų šventė „Derliaus diena“, kurioje laukia mugė, konkursai, edukacijos ir koncertas. Šventės dalyviai bus vaišinami barščiais ir blynais.
Šventė III. Rytoj 15 val. Paupių kvartale (Rūko g. 33) vyks Vasaros palydėtuvių šventė. Joje vaikų ir suaugusiųjų lauks įvairios pramogos, rungtys, didelis batutas ir galimybė išbandyti treniruotę „Kangoo Jumps“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas – Darmantas Astrauskas. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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